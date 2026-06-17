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Symbolfoto von 5min.at: Frau bekommt einen neuen Haarschnitt im Friseursalon.
Der Friseursalon-Betreiber geriet in eine finanzielle Schieflage.
Klagenfurt
17/06/2026
Personalprobleme

Klagenfurter Friseur schlitterte in die Pleite

Über das Vermögen des Kärntner Friseursalon-Betreibers Mario Wilhelmer wurde am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht. Die Überschuldung beläuft sich auf 158.000 Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Der Betreiber des Klagenfurter „Frisörsalons Wilhelmer“ und der W.U.SCH GmbH in Spittal an der Drau ist insolvent. Von der Pleite sind sechs Mitarbeiter und rund 50 Gläubiger betroffen. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) kämpfte der Unternehmer nach der Firmenübernahme von seinem Vater mit massiven Personalproblemen. Die daraus resultierenden Umsatz- und Liquiditätsengpässe führten schließlich in die Zahlungsunfähigkeit.

Mitarbeiter an Übernahme interessiert

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 belaufen sich die Passiva auf 226.500 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in Höhe von 72.700 Euro. Das Ziel ist nun eine geordnete Betriebsschließung. „Beabsichtigt ist die Verwertung des Vermögens und der Abschluss eines Zahlungsplanes“, so der AKV weiter. Für das Geschäftslokal gibt es jedoch Hoffnung, da zwei Mitarbeiter an einer Übernahme interessiert sind. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 7. Juli 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Franz-Xaver Moser bestellt.

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