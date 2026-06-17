Von der Jugendfeuerwehr zum Bezirkskommandant-Stellvertreter

„Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Diese Wahl sehe ich nicht als persönlichen Erfolg, sondern als Auftrag der Feuerwehren in Klagenfurt“, betonte Daniel Kohla nach der Wahl. Er wird künftig gemeinsam mit Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher die Interessen der Florianis in Klagenfurt vertreten. Unter den Gratulanten befand sich auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP). „Ich gratuliere Brandrat Daniel Kohla zu diesem Erfolg, wünsche alles Gute für diese verantwortungsvolle Aufgabe und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so der Feuerwehrreferent.

Jahrelange Erfahrung

Socher und Kohla bringen gebündelte, jahrelange Expertise in ihre Aufgaben ein. Der Werdegang von Daniel Kohla nahm 2003 bei der Jugendfeuerwehr seinen Anfang. Vier Jahre später folgte der Wechsel in den Aktivstand, ehe er 2015 zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg ernannt wurde.