WM-Fieber in Klagenfurt: 2.500 Fans jubelten am Neuen Platz

Rot-weiß-rotes Fahnenmeer in Klagenfurt: Mehr als 2.500 Fans versammelten sich am Mittwochmorgen auf dem Neuen Platz, um das Österreich-Match gegen Jordanien zu verfolgen.

Beim Schlusspfiff war der Jubel über den 3:1 Sieg gegen Jordanien riesengroß. „Früh aufstehen hat sich heute voll ausgezahlt. Die Stimmung war von Anfang an atemberaubend. Man sieht, wie gut unser Public Viewing von den Menschen angenommen wird, egal ob früh morgens oder spät abends. Ich gratuliere unserer Nationalmannschaft und freue mich auf noch viele spannende Spiele in Live-Atmosphäre auf dem Neuen Platz“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) im Anschluss an das Match.

So viele WM-Spiele werden gezeigt

Noch bis 19. Juli 2026 kann man die Spiele der Fußball WM gemeinsam mit tausenden anderen Fans im Herzen der Stadt live miterleben. Veranstalter Manfred Dobesch zeigt beim Public Viewing 48 der 104 WM-Spiele auf einer großen LED-Videowall – und zwar bei freiem Eintritt. Mehr dazu unter: Fußball-WM 2026: Public Viewing am Neuen Platz

