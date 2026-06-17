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/ ©Google Streetview
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Koschatstraße in Klagenfurt.
Wegen des Fernwärme-Ausbaus kommt es in Klagenfurt vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.
Klagenfurt
17/06/2026
Baustelle ab Montag

Teil der Koschatstraße fast drei Wochen gesperrt

Ein Abschnitt der Koschatstraße in Klagenfurt wird ab kommenden Montag, dem 22. Juni 2026, gesperrt. Grund sind anstehende Bauarbeiten zum Ausbau des Fernwärmenetzes.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz ist die Koschatstraße ab Montag nicht durchgehend befahrbar. Das geht aus einer Vorab-Information Stadtwerke Klagenfurt AG hervor. Konkret betrifft die Sperre das Teilstück zwischen der Adolf-Tschabuschnig-Straße und der Hönelgasse.

Umleitung über die Sterneckstraße

„Der Hauptverkehr wird auf die Sterneckstraße umgeleitet, Anrainer sowie Entsorgungsfahrzeuge können jederzeit zufahren“, heißt es weiter. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, den 10. Juli 2026, andauern. Die Stadtwerke ersuchen um Verständnis.

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