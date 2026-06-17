Vor Grazer Gemeinderatswahl: FPÖ Klagenfurt und Graz enge Zusammenarbeit

Die FPÖ-Stadtparteien aus Klagenfurt und Graz planen eine engere politische Vernetzung. Im Rahmen eines Arbeitstreffens in der steirischen Landeshauptstadt vereinbarten Repräsentanten beider Delegationen eine künftige Intensivierung ihrer kommunalpolitischen Kooperation. Von Klagenfurter Seite reisten dazu Stadtparteiobmann und Nationalratsabgeordneter Gernot Darmann, Stadträtin Sandra Wassermann sowie Klubobmann Andreas Skorianz an.

Treffen vor dem Urnengang

Der Zeitpunkt des Treffens wurde gezielt vor den Urnengang in Graz am 28. Juni gelegt, um direkt nach der Wahl mit der operativen Arbeit beginnen zu können. Die Zusammenarbeit soll sich neben einem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch auch auf die Erarbeitung deckungsgleicher kommunalpolitischer Anträge erstrecken, die formal an die jeweilige Stadt angepasst eingebracht werden. Inhaltlich stehen dabei vor allem die Bereiche Mobilität, Stadtentwicklung, Sicherheit, Bürokratieabbau sowie der Umgang mit Steuergeldern im Vordergrund. Als wesentlichen Impulsgeber für die Kooperation sehen die Verantwortlichen die neue Bahninfrastruktur. Klubobmann Andreas Skorianz erklärte dazu: „Mit der Koralmbahn rücken unsere Städte näher zusammen – diesen Schulterschluss wollen wir auch politisch nutzen.“ Die neue Strecke schaffe veränderte Rahmenbedingungen, weshalb es naheliege, in der Kommunalpolitik voneinander zu lernen und gemeinsame Lösungen für ähnliche Herausforderungen zu entwickeln

Neue Perspektiven für die Zusammenarbeit

Laut Skorianz gehe es darum, durch den Austausch neue Perspektiven für die Arbeit in den beiden Landeshauptstädten zu eröffnen und gezielt Synergien zu nutzen. Nach dem Urnengang in Graz sollen zügig konkrete Vorhaben realisiert werden. Skorianz betonte: „Die Koralmbahn verbindet nicht nur Regionen, sondern schafft auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Wir wollen diese Chance nutzen und nach der Grazer Wahl rasch konkrete gemeinsame Projekte und Anträge auf den Weg bringen – zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger in beiden Städten. Für die Wahl am 28. Juni wünschen wir unseren Kollegen in Graz alles Gute!“