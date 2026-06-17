Doppelsieg und Podestplätze: LAC-Nachwuchs in Feierlaune

Ein mehr als erfolgreiches Wochenende haben die Kinder des LAC Klagenfurt hinter sich gebracht. Beim Kinderlauf in Köttmannsdorf eroberten die Talente aus der Lindwurmstadt gleich drei Stockerlplätze. In der Klasse U8 sicherte sich Nicolas Moore den zweiten Rang. Bei den Mädchen der U10 gab es sogar einen Doppelsieg zu feiern, bei dem Kristina Steiner vor ihrer Vereinskollegin Hanna Striednig gewann.

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Tolle Leistungen in Oberösterreich

Auch außerhalb Kärntens gab es beachtliche Erfolge: Lara Sunitsch zeigte beim Kindermehrkampf im oberösterreichischen Ottensheim ordentlich auf und holte sich unter mehr als 30 Teilnehmerinnen den hervorragenden dritten Rang. Zudem glänzten die Szabo-Schwestern Isabell und Katharina im Rahmen des Wörthersee-Triathlons, wo sie in ihren jeweiligen Altersklassen jeweils den zweiten Platz gewannen.