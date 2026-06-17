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Das Bild auf www.5min.at zeigt Athleten des LAC.
Die Szabo-Schwestern Isabell und Katharina überzeugten beim Wörthersee-Triathlon.
Klagenfurt
17/06/2026
Sportlicher Erfolg

Doppelsieg und Podestplätze: LAC-Nachwuchs in Feierlaune

Die Nachwuchstalente des LAC Klagenfurt glänzten am Wochenende mit zahlreichen Podestplätzen bei regionalen sowie überregionalen Bewerben.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Ein mehr als erfolgreiches Wochenende haben die Kinder des LAC Klagenfurt hinter sich gebracht. Beim Kinderlauf in Köttmannsdorf eroberten die Talente aus der Lindwurmstadt gleich drei Stockerlplätze. In der Klasse U8 sicherte sich Nicolas Moore den zweiten Rang. Bei den Mädchen der U10 gab es sogar einen Doppelsieg zu feiern, bei dem Kristina Steiner vor ihrer Vereinskollegin Hanna Striednig gewann.

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Tolle Leistungen in Oberösterreich

Auch außerhalb Kärntens gab es beachtliche Erfolge: Lara Sunitsch zeigte beim Kindermehrkampf im oberösterreichischen Ottensheim ordentlich auf und holte sich unter mehr als 30 Teilnehmerinnen den hervorragenden dritten Rang. Zudem glänzten die Szabo-Schwestern Isabell und Katharina im Rahmen des Wörthersee-Triathlons, wo sie in ihren jeweiligen Altersklassen jeweils den zweiten Platz gewannen.

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Lara Sunitsch holte sich den dritten Rang.
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