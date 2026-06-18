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Symbolfoto
Das Bild zeigt die Bootsanlegestelle in Velden. Der Wörthersee ist im Hintergrund zu sehen.
Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung rückten am Mittwoch aus.
Wörthersee
18/06/2026
Am Mittwoch

Boot löste Einsatz am Wörthersee aus

Ein Boot ist am Mittwoch im Wörthersee auf Grund gelaufen und steckte so unglücklich fest, dass die Einsatzkräfte ausrücken musste.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach und Töschling, die hiesige Wasserrettung und die Polizei wurden am Mittwochabend zu einem technischen Hilfseinsatz alarmiert. Ein Boot war im Wörthersee auf Grund gelaufen und offenbar derart manövrierunfähig, dass die Einsatzkräfte eingreifen mussten. „Gemeinsam gelang es uns, es sicher wieder flott zu machen“, heißt es vonseiten der Florianis, die anschließend wieder einrücken konnten.

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