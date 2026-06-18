Boot löste Einsatz am Wörthersee aus

Ein Boot ist am Mittwoch im Wörthersee auf Grund gelaufen und steckte so unglücklich fest, dass die Einsatzkräfte ausrücken musste.

Die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach und Töschling, die hiesige Wasserrettung und die Polizei wurden am Mittwochabend zu einem technischen Hilfseinsatz alarmiert. Ein Boot war im Wörthersee auf Grund gelaufen und offenbar derart manövrierunfähig, dass die Einsatzkräfte eingreifen mussten. „Gemeinsam gelang es uns, es sicher wieder flott zu machen“, heißt es vonseiten der Florianis, die anschließend wieder einrücken konnten.