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/ ©Montage: Daniel Raunig & Real Estate GmbH
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt Milliardärin Heidi Goëss-Horten und das Schloss Sekirn am Wörthersee.
Das Wörthersee-Anwesen der verstorbenen Milliardärin Heidi Goëss-Horten ist auf dem Markt.
Sekirn am Wörthersee
18/06/2026
Schloss Sekirn

Horten-Luxusanwesen wird verkauft: Villa mit Blick auf den Wörthersee

Obwohl die Besitzverhältnisse von Schloss Sekirn nach wie vor unklar sind, wird die Luxus-Immobilie am Wörthersee nun offiziell veräußert. Das rund 27.800 Quadratmeter große Grundstück gehörte der Milliardärin Heidi Goëss-Horten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(172 Wörter)
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Die Eigentumsverhältnisse rund um das Schloss Sekirn in der Gemeinde Maria Wörth sorgen seit dem Ableben von Milliardärin Heidi Goëss-Horten im Jahr 2022 für Gesprächsstoff. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung stehen aktuell die „Fondazione Helmut Horten“ sowie die HGH-Vermögen-Stiftung als Eigentümer im Grundbuch. Offenbar existiert jedoch eine notarielle Vereinbarung mit dem Immobilienentwickler Riedergarten, welcher das Areal laut eigenen Angaben übernommen hat, um es zu entwickeln und weiter zu vermarkten. 5 Minuten berichtete. Obwohl über die genauen Vertragsinhalte geschwiegen wird, ist eines klar: Über die Webseite LIVING DELUXE der Real Estate GmbH kann die bekannte Luxus-Immobilie nun erworben werden.

Horten-Anwesen wird veräußert

Herzstück der 27.800 Quadratmeter großen Liegenschaft ist eine in den 1990er-Jahren erbaute Villa. Zum weitläufigen Areal gehören außerdem ein eigener, 300 Meter langer Seezugang, ein Badehaus mit Steg und Badeplattform sowie ein Bootshaus für bis zu vier Boote. Zudem gibt es Grünflächen und einen privaten Wellnessbereich.

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