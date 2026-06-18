Engagierte Helfer bewahrten 41 Rehkitze vor dem sicheren Tod

Ein außergewöhnlicher Einsatz der Kitzrettung Klagenfurt sorgte am Mittwoch für ein erfreuliches Ergebnis: Innerhalb von nur fünf Stunden konnten 41 Rehkitze auf Wiesen in und um Klagenfurt vor dem Mähtod gerettet werden.

Für 41 Rehkitze hätte der 16. Juni tödlich enden können. Versteckt im hohen Gras sind die scheuen Tiere für Mähmaschinen praktisch unsichtbar. Doch dank eines Großeinsatzes der Kitzrettung Klagenfurt konnten die Kitze vor den anstehenden Mäharbeiten gerettet werden.

Wiesen mit Drohnen abgesucht

Innerhalb von nur fünf Stunden wurden insgesamt 118 Hektar Wiesenflächen mit Drohnen abgesucht. Die Mühen haben sich gelohnt: „41 Kitze konnten vor dem sicheren Mähtod gerettet werden“, zeigt man sich bei der Kitzrettung stolz. Die Einsätze fanden unter anderem in Maria Rain, Mieger, Ottmanach, Lendorf, Radsberg, Zwanzgerberg, St. Ruprecht/Postrane, Keutschach, Schiefling und Grafenstein statt.

Rehkitze drücken sich bei Gefahr ins Gras

Gerade in der Mähsaison geraten viele Jungtiere in Lebensgefahr. Anders als ausgewachsene Rehe flüchten Kitze bei Gefahr nicht. Ihr natürlicher Instinkt sagt ihnen, sich regungslos ins hohe Gras zu drücken. Genau das wird ihnen oft zum Verhängnis. Umso größer war die Freude bei den Helfern über das Ergebnis der Rettungsaktion, die nur durch die gute Zusammenarbeit mehrerer Stellen möglich war. „Es bereitet uns große Freude zu sehen, wie hervorragend die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Jägerinnen und Jägern sowie unserem Team der Kitzrettung funktioniert. Nur durch dieses gemeinsame Engagement ist es möglich, so viele Jungtiere rechtzeitig zu finden und in Sicherheit zu bringen“, heißt es dazu seitens der Kitzrettung Klagenfurt.