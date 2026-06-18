Kärntner Bezirksgerichte werden zusammengelegt: „Notwendiger Schritt“

In der Kärntner Justiz steht eine umfassende Strukturreform an: Wie Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab, werden die zweisprachigen Bezirksgerichte Bleiburg, Ferlach und Bad Eisenkappel organisatorisch mit größeren Dienststellen zusammengelegt. Konkret wandern die Agenden aus Ferlach nach Klagenfurt, während Völkermarkt künftig für Bleiburg und Bad Eisenkappel zuständig ist. Grund sind personelle Engpässe. Die bisherigen Standorte bleiben erhalten: Sie werden nicht geschlossen, sondern dienen weiterhin als Schauplatz für einzelne Verfahren. An den neuen Hauptstandorten richten die Behörden außerdem eigene Kompetenzzentren für die slowenische Sprache ein. Die Änderungen sind für Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellverterter Martin Gruber (ÖVP) „ein notwendiger und pragmatischer Schritt“.

Etappensieg

Die Novelle würde „die Aufrechterhaltung der zweisprachigen Gerichtsbarkeit in Kärnten gewährleisten. Die Rechte der slowenischen Volksgruppe in der Gerichtsbarkeit werden durch moderne Strukturen gesichert und zukunftsfest gemacht“, so Fellner und Gruber betont, dass die Aufrechterhaltung von Amtstagen an allen drei Altstandorten und – auf Verlangen – von zweisprachigen Gerichtsverhandlungen in Ferlach und Bleiburg ein wichtiges Ergebnis sind: „Öffentliche Dienst- und Serviceleistungen in Wohnortnähe bedeuten Lebensqualität für die Bevölkerung.“

Steht Bezirk Hermagor bald ohne Gericht da?

„Reformen dürfen nicht auf Kosten des ländlichen Raums gehen“, hält Gruber fest. Deshalb bleibt auch die Kritik aus Kärnten an den Schließungsplänen für das Bezirksgericht Hermagor aufrecht. Fellner will bei der Landeshauptleute-Konferenz am Freitag einen entsprechenden Antrag einbringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert