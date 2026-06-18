Diese zwei Talente bleiben bei Austria Klagenfurt

Es ist unterschrieben! 5-Minuten-Leser wussten auch hier vorab Bescheid. Die Austria Klagenfurt bindet Säule Basti Pschernig an sich. Und der Regionalligist verlängert mit einem weiteren Talent gleich mit. . .

„Der SK Austria Klagenfurt setzt seinen Weg mit eigenen Talenten fort: Sebastian Pschernig und Tristan Schoppitsch verlängern ihre Verträge beim Verein“, so Boss Zeljko Karajica glücklich. Es ist eine ausgemachte Sache: „Pschernig kennt den Verein wie kaum ein anderer. Bereits im Alter von fünf Jahren trat er der Austria bei und durchlief seither sämtliche Stationen der Nachwuchsarbeit, von der Jugend über die Akademie bis zu den Amateuren. Vergangenen Sommer schaffte er schließlich den Sprung in die Profimannschaft. Der gebürtige Klagenfurter wohnt nur wenige Schritte vom Wörthersee Stadion entfernt, ein Verein und eine Stadt, die für ihn von jeher untrennbar verbunden sind.“

Weitere Verpflichtung mit „Stallgeruch“

Und auch der zweite Name hat Stallgeruch, wie es der Fußballersprache heißt. „Auch Schoppitsch trägt den violetten Namen schon lange in der Familie. 2018 wechselte er in die Jugend des SK Austria Klagenfurt, ab 2021 war er Teil der neu geschaffenen Akademie. In der Saison 2024/25 feierte er sein Debüt bei den Profis, in der Rückrunde der vergangenen Saison gehörte er durchgehend zum Kader. Bereits sein Vater Kai und sein Großvater Walter spielten einst für die Austria.

Austria will wieder nach oben

„Mit den beiden Vertragsverlängerungen unterstreicht der SK Austria Klagenfurt erneut, dass Spielern aus der eigenen Ausbildung eine zentrale Rolle in der sportlichen Ausrichtung des Vereins zukommt“, so der Klub, der seine notorischen Nörgler im Umfeld mundtot – und wieder nach oben will. Buchstäblich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert