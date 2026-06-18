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Das Bild auf 5min.at zeigt SOMA-Obfrau Cornelia Hübner mit Bürgermeister Christian Scheider, Mag. Theres Leber (Geschäftsführerin SOMA), Meisterstück-Mitarbeiterin Leonie und Annemarie Gruber (Fundamt).
Im Sozialmarkt in Klagenfurt gibt es wieder die jährliche Sonnenbrillen-Aktion.
Klagenfurt
18/06/2026
120 Stück

Sonnenbrillen-Aktion in Klagenfurt: Sozialmarkt verschenkt Fundstücke

Jedes Jahr im Sommer gibt es im Sozialmarkt Kärnten (SOMA) die Sonnenbrillen-Aktion: Jene Brillen, die im Fundamt nicht mehr abgeholt wurden, werden den Kunden im Sozialmarkt kostenlos zur Verfügung gestellt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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„UV-Schutz für die Augen darf kein Luxus sein. Durch die Brillenaktion bieten wir auch jenen Menschen, die sich keine neuen hochwertigen Brillen leisten können, die Chance auf eine Sonnenbrille“, erklärt Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider.

Über 120 Stück vom Fundamt

Über 120 Stück wurden diesmal vom Fundamt an den SOMA übergeben. Wie bereits in den Jahren davor, wurden die Brillen vorab vom Optiker „Meisterstück“ fachgerecht aufbereitet, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Die Aktion wird jedes Jahr von den Kunden mit viel Begeisterung angenommen und gilt solange der Vorrat reicht, heißt es abschließend.

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