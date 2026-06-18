Klima-Ideenwettbewerb in Klagenfurt: Das sind die Sieger-Projekte

Bis Mitte Mai konnten Interessierte ihre Projektideen mit positiver Klima- und Umweltwirkung beim städtischen Mitmach-Büro Smart Climate Lab in der Bahnhofstraße 19 einreichen. Zwölf Projekte wurden bei der zweiten Ausgabe des Klima-Ideenwettbewerbs eingereicht. Eine siebenköpfige Fachjury aus Bereichen wie Nachhaltigkeitsmanagement, Forschung, Finanzen, Bildung oder Öffentlichkeitsmanagement hat nach intensiven Beratungen schließlich sechs Siegerprojekte auserkoren, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit.

„Freuen uns über neue, nachhaltige Projekte“

Am Donnerstag überreichte Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke die von „pro mente“ gefertigten Pokale aus Holz an die Projektvertreter. „Mit Initiativen wie dem Ideenwettbewerb wollen wir zeigen, was in der Stadt alles für Klima und Umwelt getan werden kann. Dabei freuen wir uns über neue, nachhaltige Projekte, die heuer aus dem privaten und schulischen Bereich kommen. Klagenfurt ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für sein Engagement im Klimaschutz. Diesen Weg wollen wir weiter gehen“, betonte Vizebürgermeister Jonke.

Sitzbeete und „Coole Schule“

Thematisch wählten die Gewinner unterschiedliche Themen und Herangehensweisen im Bereich Klima- und Umweltschutz. Hervor stechen zwei Projekte von Klagenfurter Volksschulen, die auf Sensibilisierung für den Umweltgedanken in bereits frühen Jahren setzen. Die VS 8 Dr.-Karl-Renner-Schule plant Sitzbeete anzulegen, die Wissensvermittlung und Komfort kombinieren. „Coole Schule“ heißt das Motto der VS 10 Waidmannsdorf. Schüler bepflanzen in gemeinsamen Workshops die Außenfassade, um die Hitzeentwicklung in den Klassenräumen zu reduzieren.

Das sind die weiteren Sieger

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Verein „Neue Akropolis – Schule der Philosophie, Klagenfurt„. In einem Vorprojekt entstand ein naturnaher Bildungs-, Begegnungs- und Erholungsraum, der durch die aktuelle Unterstützung des Climate Fund Klagenfurts nun mit interessanten Workshops aufgewertet wird. Auch ein Naturspielplatz in Klagenfurt-Lendorf zählt zu den Siegern. Das Projekt sieht die Schaffung eines frei zugänglichen Naturspielplatzes mit aktiver Beteiligung der Anwohner vor. „Ento Box“ nennt sich ein weiteres Gewinnerprojekt. Dabei entstehen aus Lebensmittelabfällen durch Insektenverwertung natürliche Produkte wie Dünger und potentielle Biomasse. So wird Bewusstsein für nachhaltige Kreislaufwirtschaft geschaffen, wird weiter mitgeteilt.

32.000 Euro werden unter den Gewinnern aufgeteilt

Der Verein „Gemeinschaft für Nachhaltigkeit, Genuss und Transformation“ veranstaltet das zero-waste Festival „Blooom“, heuer zum Thema Frischluft und Klimaschutz. Als ein weiteres Siegerprojekt kommt dafür Unterstützung aus den Mitteln des Klima-Ideenwettbewerbs. Insgesamt werden 32.000 Euro aus dem „Climate Fund Klagenfurt“ unter den Gewinnern aufgeteilt. „Da die Stadt die Klimaneutralität nicht alleine schafft, binden wir auch die Bevölkerung aktiv ein. Mit dem Ideenwettbewerb sprechen wir bewusst kleinere Projekte an, die wir dann unterstützen und unkompliziert umsetzen können“, so Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz.