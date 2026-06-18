„Ist ein spannender Neuzugang“: Kanadischer Stürmer verstärkt EC-KAC

Der kanadische Angreifer Jacob Hudson, der sowohl als Center als auch als Flügelstürmer einsetzbar ist, schließt sich nach zwei Profijahren in den Vereinigten Staaten den „Rotjacken“ an. Der 25-Jährige besetzt im Kader des österreichischen Rekordmeisters für die kommende Spielzeit den vierten Importplatz, heißt es vonseiten des Vereins.

Erzielte zuletzt 29 Treffer in der Saison

Jacob Hudson wurde in Antigonish in der kanadischen Provinz Nova Scotia geboren und verbrachte den Großteil seiner Junioren- und Collegejahre im näheren Umfeld seiner Heimatstadt. Zunächst repräsentierte er mehr als vier Jahre lang die Moncton Wildcats (QMJHL) in Kanadas höchster Nachwuchsliga. Beim Klub aus New Brunswick ernannte ihn der nunmehrige 99ers-Meistertrainer Dan Lacroix auch zum Mannschaftskapitän. Nach seiner Juniorenzeit wechselte Jacob Hudson zurück an seinen Geburtsort an die St. Francis Xavier University, für die er zwischen 2021 und 2024 in 85 Spielen 92 Punkte sammelte. In den beiden vergangenen Spielzeiten lief der Stürmer primär für die Maine Mariners, das ECHL-Farmteam der Boston Bruins, auf, ergänzt um zwei Call-Ups in die AHL (Springfield und Providence). Bei den Mariners avancierte er in der abgelaufenen Saison mit 29 Treffern auch zum teamintern erfolgreichsten Torjäger.

„Jacob Hudson ist ein spannender Neuzugang“

„Wir sind glücklich darüber, dass sich Jacob Hudson unserer Gruppe anschließt. Er ist ein noch recht junger Spieler, der in seinen bisherigen Teams aber schon häufig Führungs- und Kapitänsrollen eingenommen hat. Grundsätzlich agiert er meist als Mittelstürmer, er hat aber auch schon auf den Flügeln gespielt und aufgezeigt, wir sehen ihn also als universelle Verstärkung“, heißt es von Head Coach Kirk Furey, der weiter betont: „Jacob Hudson ist ein spannender Neuzugang, von dem wir denken, dass er sportlich wie menschlich gut in unsere Mannschaft passen wird.“

„Bin enorm froh darüber, die Möglichkeit zu erhalten, …“

Jacob Hudson selbst blickt seinem ersten Engagement in Europa mit Vorfreude entgegen: „Ich bin enorm froh darüber, die Möglichkeit zu erhalten, nach Europa zu kommen und den EC-KAC zu repräsentieren. Das Eishockey, das in den verschiedenen europäischen Nationen gespielt wird, ist vielseitig und abwechslungsreich, ich denke, dass ich an einem Punkt in meiner Laufbahn bin, an dem ich den Sprung in diese neue Umgebung wagen will, um zu sehen, wie sich meine Fähigkeiten in diese Systeme einfügen.“ Über die Stadt Klagenfurt, den Klub und seine Fans habe er, wie er weiter mitteilt, bisher viel Positives gehört, Heimspiele vor vollen Rängen, Auswärtspartien mit großer Unterstützung von den Tribünen. „Ich komme in eine Stadt, in der Eishockey und der Verein eine große Rolle spielen, darauf freue ich mich enorm“, so der Stürmer.