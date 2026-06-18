Pässe & Co.: 16.700 Deutsche in Kärnten bekommen neue Anlaufstelle

Deutsche Staatsbürger in Kärnten müssen für viele Behördenwege künftig nicht mehr nach Graz oder Wien fahren. Seit Donnerstag hat das neue deutsche Honorarkonsulat in Klagenfurt offiziell seinen Betrieb aufgenommen.

Das neue Büro befindet sich in der Zentrale der BKS Bank am St.-Veiter-Ring in Klagenfurt. Bereits im Frühjahr war angekündigt worden, dass die Landeshauptstadt wieder ein deutsches Honorarkonsulat erhalten soll. Damit gibt es für die rund 16.700 Deutschen in Kärnten wieder eine wohnortnahe Anlaufstelle für zahlreiche konsularische Angelegenheiten.

Anlaufstelle für Reisepässe und Personalausweise

Im Honorarkonsulat können deutsche Staatsbürger unter anderem biometrische Reisepässe und Personalausweise beantragt werden. Auch Beglaubigungen von Dokumenten oder Unterschriften sind dort möglich. Für viele Betroffene bedeutet das eine deutliche Erleichterung. Bislang mussten zahlreiche Amtswege bei deutschen Vertretungen in Graz oder Wien erledigt werden. „Das erleichtert viele Wege und stärkt zugleich die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kärnten“, sagt Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank und Deutscher Honorarkonsul für Kärnten. Termine können ab sofort online oder telefonisch (+43 (0)463 41 00 99) gebucht werden.