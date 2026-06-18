Unfall in Klagenfurt: Lenker krachte gegen Hausmauer

Heute kam es in Klagenfurt auf der Rosentaler Straße zu einem Unfall. Ein Autolenker ist in eine Hausmauer gekracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Heute ist es in Klagenfurt zu einem Unfall auf der Rosentaler Straße gekommen.

Heute ist es in Klagenfurt zu einem Unfall auf der Rosentaler Straße gekommen.

Auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt hat es heute gekracht. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Das hat sich zugetragen.

Bei Überholvorgang

Wie die Pressestelle informiert, war ein Autolenker in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Während eines Überholvorgans kam es zu einem Kontakt mit einem anderen Fahrzeug, dann ist der Fahrer in eine Hauswand geprallt, wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Führerschein abgenommen

Doch wie es vonseiten der Landespolizeidirektion weiter heißt, wurde dem Fahrer der Führerschein abgenommen, „weil er in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand das Fahrzeug gelenkt hat.“ Das Auto wurde in weiterer Folge abgeschleppt. Auch am anderen Fahrzeug entstand Sachschaden.