KAC-Boss: „Dieser Vorfall prägt uns bis heute“

Interview mit Oliver Pilloni

Grande, was passiert gerade beim KAC?

Oliver Pilloni: Es geht ja jetzt um Spielerverpflichtungen, um den Austausch mit den Trainern. Unsere Ziele sind immer die gleichen. Wir wollen in jede Partie gehen – und die gewinnen. Und wenn du viele Partien gewinnst, dann wirst du was erreichen. Bei uns kommt ja die Erwartungshaltung mehr von außen.

Die Ziele sind groß! In der Champions League kommt es zum Gastspiel im Hockey-Mekka Köln. 18.500 Fans – auf was können sich die Fans Eishockeyfans da freuen, wenn der KAC kommt?

Pilloni: Ich freue mich ja auf Köln, bin mit Philipp Walter im Austausch! Wir werden uns natürlich nicht so leicht geschlagen geben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon oft große deutsche Vereine geschlagen, zum Beispiel München. Also das heißt jetzt nicht, dass wir Köln schlagen werden, aber wir werden es versuchen. Der Wettbewerb bedeutet vor allem sehr gute Gegner. Ein anderes Niveau – und das wird ein bisschen unterschätzt von den Zuschauern leider. Wenn man jetzt zum Beispiel in Schweden spielt, in den kleinen Hallen dort.

Zur Heimat: Belächelt man mit Blick auf die Derby-Bilanz den VSV?

Pilloni: Na! Es hat dieses Derby immer seine eigenen Gesetze. Wir haben aber in den letzten Jahren noch relativ gut abgeschnitten. Und das ist ja für die Fans das Wichtigste.

Die Vorsaison war aus Kärntner Sportsicht grausig: Im Fußball ist der WAC fast abgestiegen, die Austria Klagenfurt rasiert. Im Eishockey der VSV früh raus, KAC hat auch in den Playoffs verquendlert. Kann es jetzt daher nur besser werden, oder?

Pilloni: Ja. Das Ende war nicht das Erwartete, aber man darf nicht vergessen: Wir waren so lange Erster, haben mit jungen Spielern gearbeitet. Also: so schlecht war es nicht. Ich würde das nicht als Ausrede benutzen, aber das, was mit Murrays Kollaps passiert ist, hat natürlich mit einem Menschen etwas gemacht.

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