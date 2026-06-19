Während andere Bauträger pleitegehen: Klagenfurter Duo startet 40-Millionen-Projekt

Es herrscht eine spürbare geschäftige Ruhe an diesem Junitag im Hotel Dermuth. Die Kulisse könnte kaum symbolträchtiger sein: Das Hotel liegt in einer leichten Hanglage, unmittelbar am Fuß des Kreuzbergls und damit einer der wohl begehrtesten Wohngegenden Klagenfurts. Hier, wo das „Quartier St. Martin“ entstehen soll, ist die Krise der Baubranche weit weg. Während andernorts Kräne stillstehen und Fertighausfirmen reihenweise Kunden im Stich lassen, präsentieren Madile und Striedinger selbstbewusst ihre Pläne für die Zukunft. Das Vorhaben ist gigantisch für den regionalen Markt: In Summe geht es um eine Nutzfläche von circa 5.000 Quadratmetern, auf denen neue architektonische Qualität entstehen soll.

©Madile Striedinger Das Quartier St. Martin: Vier Wohnprojekte und eine neue Definition von Wohnen

Das Fundament der Unabhängigkeit

Die Kernfrage, die sich in Zeiten wie diesen unweigerlich stellt, lautet: Wie lässt sich ein solches Millionenprojekt heute überhaupt noch sicher realisieren? Die Antwort von DI Axel Madile liegt in der jahrzehntelangen Historie seines Familienunternehmens begründet.

„Wir haben zum Glück ein gutes Fundament aus der Vergangenheit geschaffen. Unsere Firma ist seit 1882 tätig. Aufgrund dieses Fundamentes bekommen wir für alle Bauprojekte eine Ausfinanzierung, sodass diese gesamten Projekte zu 100 Prozent abgesichert sind“, erklärt Madile mit ruhiger Bestimmtheit.

Diese einhundertprozentige Absicherung ist in der heutigen Marktlandschaft keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Viele Mitbewerber scheitern bereits an den strengen Eigenkapital- und Besicherungsauflagen der Kreditinstitute. Für Madile ist die solide Finanzierung jedoch nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern auch eine rechtliche Pflicht gegenüber den Käufern, die er absolut ernst nimmt. Erfügt hinzu: „Ohne das könnten wir es auch gar nicht mehr machen, weil wir vom Gesetz her gezwungen sind, den Käufern eine sichere Ausfinanzierung darzustellen. Das heißt, wir beschäftigen Firmen, die uns sowohl die Ausführung als auch das Datum garantieren, wann das Projekt bezugsfertig ist. Wir sorgen verlässlich für die Finanzierung.“

©Thomas Hude Freuen sich bereits auf die Umsetzung: Architekten Duo Thomas Omansiek und Max Krainer

Vier Filetstücke, eine Symbiose

Die Partnerschaft zwischen den beiden Entwicklern ist dabei nicht über Nacht entstanden, sondern gewachsen. „Wir sind, dadurch, dass ich auch gleich in der Nähe wohne, schon lange befreundet“, erzählt DI Axel Madile über die Verbindung zu seinem Freund und Geschäftspartner Johannes Striedinger. Die Basis des neuen Quartiers bildet ein strategischer Grundankauf: „Wir haben uns verständigt und gemeinsam von seiner Mutter dieses Grundstück hier, direkt neben dem Hotel, gekauft.“ Schritt für Schritt wurden weitere Flächen gesichert, darunter Villengrundstücke oberhalb des Bestandsgebäudes sowie Flächen, die sich bereits im Besitz der Madile Wohnbau befanden. Das Ergebnis dieser Zusammenführung ist das Projekt „Quartier St. Martin“, welches drei eigenständige Wohnbauprojekte – die exklusive „Villa Eva“ am Konradweg, die „Kreuzbergl Residenzen“ sowie drei freistehende Luxusvillen am sonnigen Südhang – unter einem Dach vereint.

©Thomas Hude Überlässt bei seinen Projekten nichts dem Zufall: Johannes Striedinger (Bildmitte)

Ein Quartier für alle Lebenslagen

Johannes Striedinger sieht die größte Stärke des Projekts in der enormen Bandbreite des Angebots, die durch die Kombination der verschiedenen Grundstücke überhaupt erst möglich wurde. Der Markt verlangt heute Flexibilität, und genau diese wollen die Entwickler liefern. Die Zielgruppen reichen vom klassischen Anleger bis hin zu Familien und anspruchsvollen Individualisten.

„Das Besondere bei unserem Projekt Quartier St. Martin ist natürlich, dass wir eine sehr breite Palette bieten. Das reicht von der Kleinstwohnung mit 39 Quadratmetern bis zur Luxusvilla, Wir haben quasi jede Einheit bei uns im Quartier vertreten. Hier ist jedes ein absolutes Filetstück. Aus diesen Filetstücken können wir für die Kundschaft das Beste herausholen, sodass wirklich jeder Einzelne zufriedengestellt werden kann“, so Striedinger.

Der Fokus liegt dabei klar auf einer detailreichen Segmentierung des Wohnraums. Striedinger skizziert die zukünftigen Bewohner präzise: „Das ist der Kleinanleger mit der 39-Quadratmeter-Wohnung, aber auch der Eigenheim-Suchende, der sich verbessern möchte. Es ist die neue Familie, die Wohnraum sucht und zwar nicht zwingend in einem Haus, sondern weil sie kleiner, feiner und in einem schönen Viertel wohnen möchte.“

©Madile Striedinger | Jedes Haus ein Traum für sich: Villen St. Martin ©Madile Striedinger | Natur genießen. Stadt erleben: Kreuzbergl Residenzen ©Madile Striedinger | Das Juwel am Konradweg: Villa Eva

Die emotionale und infrastrukturelle Basis

Ein entscheidender Clou des Gesamtkonzepts ist die direkte Anbindung an das Hotel Dermuth, das weit mehr als nur ein geschichtsträchtiger Nachbar ist. Das Hotel fungiert als das emotionale und funktionale Herzstück, das den zukünftigen Eigentümern einen handfesten Mehrwert bietet, den klassische Wohnanlagen einfach nicht anbieten können. Der Quadratmeterpreis, der sich im Bereich von 7.000 bis 8.000 Euro bewegt und je nach Einheit, Größe und der exponierten Hanglage variiert, inkludiert somit auch ein Stück Lebensqualität.

„Das Hotel Dermuth ist das Herzstück unserer ganzen Geschichte. Es gibt uns schon sehr lange, das Ganze hat eine große Familientradition. Ich bin hier in der vierten Generation tätig. Das Hotel bildet quasi die Basis für das, was wir rundherum errichten. Wir haben hier eine hervorragende Infrastruktur, ein schönes Hotel, ein Restaurant und einen netten Spa-Bereich, den unsere zukünftigen Käufer natürlich zu guten Konditionen nutzen dürfen“, betont Striedinger.

Blick in die Zukunft: Zielgerichtet bis 2028

Trotz aller Euphorie bleibt der Zeitplan straff und realistisch kalkuliert. Auf die Frage nach den konkreten Fertigstellungsterminen zeigt sich die für das Konsortium Madile & Striedinger typische Transparenz und Verlässlichkeit, die den Käufern die nötige Planungssicherheit in volatilen Zeiten geben soll. „Das kann ich ganz genau sagen“, untermauert DI Axel Madile den zeitlichen Horizont des Großprojekts. „Unsere Vorgabe derzeit ist, dass wir dieses gesamte Projekt im Jahr 2028 fertigstellen. Sollte es bei dem einen oder anderen Teilprojekt noch zu kleineren Verzögerungen von einem halben Jahr kommen, werden wir das natürlich zeitgerecht veröffentlichen. Unser prinzipieller Plan steht: 2028 werden alle Schlüssel der vier Projekte an die Eigentümer übergeben.“ Während der restliche Markt also noch mit den Nachwehen der Krise kämpft, steht der Fahrplan für das Quartier St. Martin fest und setzt damit ein starkes Zeichen für den Standort Klagenfurt