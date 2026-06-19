/ ©Montage: FF Timenitz
Müllcontainer stand in Flammen: Feuerwehr rückte aus
Ein brennender Müllcontainer in der Ortschaft Deinsdorf rief am Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan. Ursache waren offenbar heiße Asche oder Zigarettenreste.
Die Freiwillige Feuerwehr Timenitz wurde am Freitagmorgen in die Ortschaft Deinsdorf alarmiert. Dort stand der Inhalt eines Müllcontainers in Flammen. „Der Brand konnte in weiterer Folge rasch unter Kontrolle gebracht werden“, stellen die Florianis fest. Abschließend richten sie noch einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Bitte keine heiße Asche oder Zigaretten im Müllcontainer entsorgen.“ Offenbar dürfte eines davon der Auslöser für das Feuer gewesen sein.
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