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/ ©Montage: FF Timenitz
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr sowie die Löscharbeiten bei dem Müllcontainer.
In der Marktgemeinde Magdalensberg stand ein Müllcontainer in Flammen
Magdalensberg
19/06/2026
Freitagmorgen

Müllcontainer stand in Flammen: Feuerwehr rückte aus

Ein brennender Müllcontainer in der Ortschaft Deinsdorf rief am Freitagmorgen die Feuerwehr auf den Plan. Ursache waren offenbar heiße Asche oder Zigarettenreste.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Timenitz wurde am Freitagmorgen in die Ortschaft Deinsdorf alarmiert. Dort stand der Inhalt eines Müllcontainers in Flammen. „Der Brand konnte in weiterer Folge rasch unter Kontrolle gebracht werden“, stellen die Florianis fest. Abschließend richten sie noch einen dringenden Appell an die Bevölkerung: „Bitte keine heiße Asche oder Zigaretten im Müllcontainer entsorgen.“ Offenbar dürfte eines davon der Auslöser für das Feuer gewesen sein.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Inhalt des Müllcontainers.
©FF Timenitz
Die Freiwillige Feuerwehr Timenitz brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.
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