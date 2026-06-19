„Sozialer Anschlag auf die Klagenfurter“: Debatte über neue Müllregeln

Seit Jänner gelten neue Regeln für die Müllabholung in Klagenfurt. Diese sorgen für ordentlich Kritik. FSP-Vizebürgermeister Jonke fordert nun die Rückabwicklung der Verordnung. FPÖ-Stadträtin Wassermann hält dagegen.

Wie berichtet, erfolgt die Abholung von Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen sowie des Gelben Sacks in Klagenfurt seit Jahresbeginn nur noch an der Grundstücksgrenze. Die Behälter sind am jeweiligen Abholtag bis 5.30 Uhr morgens bereit zu stellen. Wer dem nicht nachkommt, muss eine Gebühr zahlen. Mehr dazu unter: Müll nicht an Grundstücksgrenze: 3.000-Euro-Rechnung flatterte ins Haus. Auch FSP-Vizebürgermeister Patrick Jonke ist ein solcher Fall bekannt.

©Zangerle Am Foto: Vizebürgermeister Patrick Jonke

FSP: „Ein sozialer Anschlag auf die Klagenfurter“

Ihm liegt ein entsprechendes Schreiben des Geschäftsführers von „Klagenfurt Wohnen“ vor. „Im Stauderhaus mit rund 25 bis 30 Parteien verlangt die Abteilung Entsorgung für diesen Service mehr als 10.000 Euro jährlich. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung von 250 bis 300 Euro pro Jahr für jeden einzelnen Mieter. Das ist ein sozialer Anschlag auf die Klagenfurter“, rechnet Jonke vor. Der Wohnungsreferent der Stadt Klagenfurt betont: „Das Leben ist teuer genug. In dieser schweren Zeit braucht es Entlastung. Höhere Gebühren und das Streichen von Leistungen sind der völlig falsche Weg!“ Er fordert eine vollständige Rückabwicklung der neuen Verordnung. Einen dementsprechenden Dringlichkeitsantrag will er in der kommenden Gemeinderatssitzung einbringen.

Entsorgungsreferentin bezieht Stellung

Als zuständige Entsorgungsreferentin nimmt Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) dazu Stellung und betont, dass die neue Regelung beim überwiegenden Teil der insgesamt 17.000 Liegenschaften bzw. Abholpunkten in Klagenfurt reibungslos funktionieren würde. „Nur ein paar wenige Liegenschaften beschweren sich über diese Vorgehensweise“, so Wassermann, die sich ausdrücklich bei den zehntausendenden Bürgern bedanken, „welche die Müllwerker in der täglichen Arbeit unterstützen und ihre Tonnen bereitstellen.“

©Stadtkommunikation Helge Bauer Am Foto: Stadträtin Sandra Wassermann

Grund für neue Müllabholung-Regel

Laut der Abteilung Entsorgung würden ein paar wenige Liegenschaftseigentümer ihre Behälter so ungünstig aufstellen, dass die Müllwerker die verstellten Tonnen an Hindernissen wie verparkten Fahrzeugen oder Fahrrädern vorbei zum Müllfahrzeug bringen müssen. Zudem würden verschiedenste Bodenverhältnisse wie Wiesen, Eisflächen oder Schneehaufen die Abholung erschweren. „Ein städtischer Müll-LKW bewirtschaftet täglich mehr als 400 Liegenschaften. Angesichts dieser Problematiken ist dies in der gewohnten Qualität aber nicht mehr möglich“, heißt es in einer Aussendung.

Wie klappt die neue Müllabholung bei euch zu Hause? Völlig problemlos. Es ist mühsam und stressig. Wir zahlen die „Behälterservice“-Gebühr. Uns betrifft das nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Stadt verzichtet auf Pauschalerhöhung

Die höheren Aufwendungen für die Abholungen würden nun jenem Liegenschaftseigentümer zugeschrieben werden, bei welchem sie anfallen. „So müssen nicht alle Bürger mit einer Gebührenerhöhung belastet werden“, erläutert Gernot Bogensberger, Leiter der Abteilung Entsorgung. In der geäußerten Kritik würde als Beispiel nämlich eine Liegenschaft angeführt, bei welcher die Abholkosten jährlich an die 10.000 Euro ausmachen. „Die Liegenschaft wird im Jahr 195 Mal von der Müllabfuhr angefahren, also jeden zweiten Tag. Hier soll eine Abholung der Mülltonnen, die in über 30 Metern Entfernung aufgestellt sind, aber kostenlos durchgeführt werden. Dieser Mehraufwand ist in den Gebühren nicht mit eingerechnet“, merkt Bogensberger abschließend an.