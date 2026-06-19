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/ ©Pixabay/Birgit
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Taxischild.
In Klagenfurt wurde ein Taxifahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen.
Klagenfurt
19/06/2026
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Polizei stoppte Taxifahrer ohne Führerschein

Kein Scherz: Die Polizei stoppte am Donnerstagnachmittag einen Taxifahrer ohne Führerschein in Klagenfurt. Dieser beförderte gerade einen Fahrgast von A nach B.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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In Klagenfurt ist ein Taxilenker ohne gültige Lenkberechtigung erwischt worden. Polizisten deckten den Fall im Zuge einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf. „Die Weiterfahrt wurde ihm sofort untersagt. Er wird angezeigt“, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten mit. Besonders brisant an dem Vorfall: Als die Beamten den Wagen stoppten, befand sich gerade ein Fahrgast an Bord.

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