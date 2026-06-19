Polizei stoppte Taxifahrer ohne Führerschein

Kein Scherz: Die Polizei stoppte am Donnerstagnachmittag einen Taxifahrer ohne Führerschein in Klagenfurt. Dieser beförderte gerade einen Fahrgast von A nach B.

In Klagenfurt ist ein Taxilenker ohne gültige Lenkberechtigung erwischt worden. Polizisten deckten den Fall im Zuge einer routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf. „Die Weiterfahrt wurde ihm sofort untersagt. Er wird angezeigt“, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten mit. Besonders brisant an dem Vorfall: Als die Beamten den Wagen stoppten, befand sich gerade ein Fahrgast an Bord.