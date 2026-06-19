In Klagenfurt: Bergrettung musste verletzten Mann nach Sturz bergen

Die Bergrettung Klagenfurt und das Rote Kreuz arbeiteten am Kreuzbergl Hand in Hand, um einen verletzten Wanderer aus dem unwegsamen Gelände zu retten.

Am Freitagvormittag kam es am Klagenfurter Kreuzbergl zu einem Rettungseinsatz. Gegen 9 Uhr ging bei der Bergrettung Klagenfurt der Alarm ein, nachdem sich ein Mann im unwegsamen Gelände eine Knöchelverletzung zugezogen hatte. Da er seinen Weg nicht mehr selbstständig fortsetzen konnte, war professionelle Hilfe erforderlich. Die Bergrettung rückte daraufhin mit sechs Einsatzkräften aus. Zur Unterstützung stellte das Rote Kreuz ein geländegängiges Fahrzeug bereit, mit dem die Retter bis auf etwa 150 Meter an den Verunfallten herantransportieren konnten.

Verletzte wurde dem Roten Kreuz übergeben

„Nach der medizinischen Erstversorgung mittels Schienung wurde der Verletzte von den Einsatzkräften zum Fahrzeug begleitet und anschließend an das Rote Kreuz übergeben“, schildern die Einsatzkräfte der Bergrettung. Nach dem erfolgreichen Einsatz bedankte sich die Bergrettung beim Roten Kreuz für die reibungslose und gute Zusammenarbeit und wünschte dem verletzten Mann eine rasche Genesung.