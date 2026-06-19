Medizinischer Notfall in Pörtschach: Badegäste zogen Mann aus dem Wasser
Ein medizinischer Notfall im Promenadenbad Pörtschach löste heute einen Großeinsatz aus, wie die Wasserrettung berichtet.
Ein medizinischer Notfall im Promenadenbad Pörtschach löste heute zur Mittagszeit einen Einsatz der Wasserrettung Pörtschach aus. Ein Badegast war im Wasser in eine lebensbedrohliche Situation geraten.
Aus dem Wasser gezogen
Durch das rasche Handeln dreier aufmerksamer Badegäste, die den Betroffenen sofort aus dem Wasser zogen, konnten die lebenswichtigen Erstmaßnahmen ohne Verzögerung eingeleitet werden. Ein zufällig vor Ort anwesender Mediziner unterstützte die Rettungsmaßnahmen umgehend.
Schnelle Rettungskette
Die Wasserrettung Pörtschach schilderte zum Vorfall: „Nach unserem Eintreffen übernahmen unsere Einsatzkräfte die Versorgung des Patienten bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Patient mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.“Durch die lückenlose und schnelle Rettungskette konnte für den Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet werden.