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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Nach der Erstversorgung im Promenadenbad Pörtschach flog der Rettungshubschrauber C11 den Patienten in das Klinikum Klagenfurt.
Pörtschach am Wörther See
19/06/2026
Im Wasser!

Medizinischer Notfall in Pörtschach: Badegäste zogen Mann aus dem Wasser

Ein medizinischer Notfall im Promenadenbad Pörtschach löste heute einen Großeinsatz aus, wie die Wasserrettung berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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Ein medizinischer Notfall im Promenadenbad Pörtschach löste heute zur Mittagszeit einen Einsatz der Wasserrettung Pörtschach aus. Ein Badegast war im Wasser in eine lebensbedrohliche Situation geraten.

Aus dem Wasser gezogen

Durch das rasche Handeln dreier aufmerksamer Badegäste, die den Betroffenen sofort aus dem Wasser zogen, konnten die lebenswichtigen Erstmaßnahmen ohne Verzögerung eingeleitet werden. Ein zufällig vor Ort anwesender Mediziner unterstützte die Rettungsmaßnahmen umgehend.

Schnelle Rettungskette

Die Wasserrettung Pörtschach schilderte zum Vorfall: „Nach unserem Eintreffen übernahmen unsere Einsatzkräfte die Versorgung des Patienten bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Patient mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.“Durch die lückenlose und schnelle Rettungskette konnte für den Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 16:23 Uhr aktualisiert
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