Wirtschaft und Energie im Fokus: Tadschikischer Botschafter besuchte Kärnten

Kärnten und Tadschikistan wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter intensivieren. Bei einem offiziellen Empfang im Amt der Kärntner Landesregierung erörterten Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und der tadschikische Botschafter, S.E. Manuchehr Jobir, potenzielle Kooperationen im Technologie-, Innovations- und Energiesektor.

10,3 Millionen Einwohner

Da Landeshauptmann Daniel Fellner zeitgleich an der Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck teilnahm, überbrachte Schaunig dessen herzliche Grüße an die tadschikische Delegation, zu der auch Komron Mirzoev von der Botschaft gehörte. Jobir vertritt das 10,3 Millionen Einwohner zählende Land neben Österreich auch in Ungarn, Rumänien, Norwegen und der Slowakei und fungiert zudem als ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen sowie weiteren internationalen Organisationen mit Sitz in Österreich. Im Zentrum des bilateralen Austauschs standen die wirtschaftlichen Stärken und die technologische Ausrichtung des Bundeslandes. Ein Schwerpunkt lag auf Kärntens Vorreiterrolle im Bereich der erneuerbaren Energien – vor allem der Wasserkraft – sowie bei der Trinkwasserversorgung.

Österreichisches Know-how und besondere Einladung

Botschafter Jobir blickte in diesem Zusammenhang auf eine bereits jahrzehntelange Kooperation zurück und betonte, dass man bereits im Jahr 1972 bei Staudammgroßprojekten auf das Fachwissen österreichischer Ingenieure zurückgegriffen habe. Ein besonderes diplomatisches Jubiläum steht zudem im kommenden Jahr an, wenn die Städtepartnerschaft zwischen Klagenfurt und der tadschikischen Hauptstadt Duschanbe ihr 55-jähriges Bestehen feiert. Um die Handelsbeziehungen weiter zu vertiefen, richtete der Botschafter eine direkte Einladung an die Wirtschaft. Bei einem für Oktober 2026 geplanten Business Forum in der Hauptstadt Duschanbe sollen Kärntner und österreichische Firmen die Möglichkeit erhalten, aktiv dabei zu sein und sich vor Ort zu vernetzen. Zum Abschluss des offiziellen Besuchs trug sich Botschafter Jobir in das Gästebuch des Landes Kärnten ein, um die Verbundenheit beider Regionen zu besiegeln.