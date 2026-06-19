Talent-Casting geht weiter: Austria-Boss verkündet Neuigkeiten 

Der Regionalligist SK Austria Klagenfurt setzt weiter auf die eigene Jugend. Mit Florian Weiss und Din Delic rücken zwei Top-Talente aus den Amateuren fest in den Kader der Kampfmannschaft auf.

„Zwei weitere Verstärkungen für die Austria“, heißt es am Freitag Abend vom Regionalligisten. Denn: Austria Klagenfurt stellt die nächsten Weichen für die kommende Saison in der Regionalliga. Mit Florian Weiss und Din Delic rücken zwei Spieler aus den eigenen Reihen in den Kader der Kampfmannschaft auf.

Kapitän bei den Amateuren

Florian Weiss ist „ein echter Austrianer“. Er kam bereits mit drei Jahren zur Austria, durchlief den Nachwuchs und war in den vergangenen Jahren eine wichtige Stütze bei den Amateuren. Dort führte er die Mannschaft auch als Kapitän auf den Platz. Nun folgt für den Verteidiger der nächste Schritt in die Kampfmannschaft. Beim ersten Testspiel der Vorbereitung stand Weiss bereits in der Startelf.

Neue Saison nimmt damit weiter Form an

Auch Din Delic stößt aus den Amateuren zur Kampfmannschaft. Der Offensivspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den auffälligsten Spielern der Austria Amateure und zählte mit seinen Treffern zu den torgefährlichsten Spielern der Kärntner Liga. Für Delic ist der Sprung in die Regionalliga der nächste Schritt in seiner Entwicklung. „Mit Weiss und Delic setzt die Austria weiter auf Spieler, die den Verein kennen und den eingeschlagenen Weg mitgehen. Der Kader für die neue Saison nimmt damit weiter Form an“, erklärt der Verein.