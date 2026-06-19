„Schweren Herzens“: Klagenfurter Biergarten schließt mit Ende des Monats

Das „Hofbräu zum Lindwurm“ schließt Ende Juni. Dies verkündete das Unternehmen in den sozialen Medien. Der letzte Tag ist der 28. Juni. Die Gründe sind unklar.

Warum der Betrieb nun so plötzlich mit Monatsende schließt, ist bislang unklar – eine telefonische Anfrage von 5 Minuten blieb vorerst unbeantwortet.

Warum der Betrieb nun so plötzlich mit Monatsende schließt, ist bislang unklar – eine telefonische Anfrage von 5 Minuten blieb vorerst unbeantwortet.

Wie am Freitag bekannt wurde, wird der Biergarten „Hofbräu zum Lindwurm“ mit Ende Juni seine Türen schließen. Dies bestätigten die Betreiber in den sozialen Medien.

Beweggründe noch unklar

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass wir unser Wirtshaus mit Ende dieses Monats schließen werden Unser letzter Öffnungstag ist Sonntag, der 28. Juni“, heißt es im Schreiben. Ebenso wurde ein Dank an die langjährigen Gäste, Freunde und Wegbegleiter gerichtet. Warum der Betrieb nun so plötzlich mit Monatsende schließt, ist bislang unklar – eine telefonische Anfrage von 5 Minuten blieb vorerst unbeantwortet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.06.2026 um 20:17 Uhr aktualisiert