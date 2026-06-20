Klagenfurter Spieletage finden bald statt

Anfang Juli finden im Gemeindezentrum St. Ruprecht wieder die Klagenfurter Spieletage statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, über 600 Brett‑, Karten‑ und Knobelspiele auszuprobieren kostenlos und garantiert mit jede Menge Spaß.

1. bis 3. Juli

Vom 1. bis 3. Juli 2026, jeweils von 8 bis 18 Uhr, finden im Gemeindezentrum St. Ruprecht bei freiem Eintritt wieder die beliebten Klagenfurter Spieletage statt. Die neuesten Brett- und Kartenspiele können vor Ort auf Herz und Nieren getestet werden. Auch heuer fehlen, neben den spannenden Spieleneuheiten, auch die bewährten Klassiker wie Monopoly, Uni und Co nicht.

Klagenfurter Spieletage

„Die Klagenfurter Spieletage zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie wertvoll gemeinsame Zeit abseits von Bildschirm und Alltag ist und sind mittlerweile ein fixer Bestandteil unserer familienfreundlichen Angebote. Sie werden vom Frauen- und Familienbüro organisiert, der Spielkreis Ebenthal unterstützt uns. Ein herzliches Dankeschön an unsere heurigen Sponsoren, die die Veranstaltung ermöglicht haben. Spielen verbindet, stärkt Kreativität und schafft Momente, die in Erinnerung bleiben. Als Familienstadträtin freue ich mich besonders über dieses Angebot, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistert“, so Stadträtin DI Constance Mochar.

Es gibt auch ein Gewinnspiel

Das Familienreferat des Landes Kärnten sowie die Kelag sind heuer Hauptsponsoren. Während den Veranstaltungstagen wird auch ein Gewinnspiel für alle Besucherinnen und Besucher veranstaltet. Für Erwachsene gibt es am Donnerstag, 2. Juli ab 17 Uhr einen eigenen Spieleabend. Um Anmeldung unter frauen.chancengleichheit.generationen@klagenfurt.at oder +43 463 537-4681 wird gebeten.