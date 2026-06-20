Fahrrad-Boom in Klagenfurt: Neue Stationen für E-Bikes

Seit kurzem stehen auch im Klinikum Klagenfurt und in Viktring in der Carolinenstraße Ausleihmöglichkeiten zur Verfügung, weitere Standorte sind bereits geplant. Seit Beginn des „nextbike“-Fahrradausleihsystems in Klagenfurt im Jahr 2017 gibt über 15.600 aktive Nutzerinnen und Nutzer, bisher wurden mehr als 177.000 Ausleihen getätigt. Das Konzept geht definitiv auf, der Fahrradverleih ist äußerst beliebt. Die Flotte umfasst derzeit mehr als 300 Fahrräder, davon 14 E-Bikes und 4 E-Lastenfahrräder.

Hier gibt es nun auch E-Bikes

E-Bikes und E-Lastenräder wurden bisher am Mobilitätsknoten „hi Harbach“ und beim Lakeside-Park angeboten, nun gibt es auch E-Bikes am Neuen Platz und im Klinikum Klagenfurt. Die neue Station beim Haupteingang des Klinikums bietet damit Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitenden eine flexible, umweltfreundliche Möglichkeit, um ins Klinikum zu gelangen. Die am meisten genutzten Stationen sind jene am Hauptbahnhof, bei der Universität, am Neuen Platz und im Sommer beim Strandbad.

Weitere geplant

„Die positive Entwicklung zeigt, dass auch Klagenfurt bereit ist, Mobilität neu zu denken. Jeder gefahrene Kilometer mit dem Leihfahrrad bedeutet weniger CO₂‑Ausstoß, weniger Lärm und mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum. Besonders erfreulich ist, dass das System zunehmend auch für Alltagswege – vom Einkauf bis zur Freizeitgestaltung – genutzt wird“, freut sich der zuständige Referent, Vizebürgermeister Patrick Jonke. Neben dem Klinikum Klagenfurt, wurde in Viktring in der Carolinenstraße ebenfalls eine Ausleihstation errichtet, weitere sind in Planung. Die Aufstellung einer Verleihstation am Gelände des Klinikums ist u.a. ein Ergebnis des FFG-Projektes „K3 – Klimaneutrale Klinikum Klagenfurt“ – das Krankenhaus war mit „K3“ ein Unternehmen, welches aktiv die angestrebte Klimaneutralität mitentwickelt und unterstützt. Der Fahrradverleih ist ein CO2-neutrales Mobilitätsangebot und zählt somit zu den klimaneutralen Maßnahmen, die das Klinikum umgesetzt hat. Die Fahrräder können ganz einfach und unkompliziert über die „nextbike“-App aktiviert und ausgeliehen werden.