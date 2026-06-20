Sehr beliebt: Volles Haus beim After Work Markt

Auch der zweite After Work Markt am Benediktinermarkt ist mehr als nur gut besucht gewesen! Die Stimmung war ausgelassen, die Getränke kühl, die Musik hat zum Verweilen und mittanzen motiviert und die Menschen konnten eine schöne Zeit genießen.

Große Beliebtheit

Die Freitagnachmittage bzw. -abende stehen in den Sommermonaten ganz im Zeichen der After Work Markt-Reihe. Gestern war es wieder so weit: Der Benediktinermarkt verwandelte sich bei sommerlichem Ambiente in den beliebten Hotspot für alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter und darüber hinaus. Wie bereits bei der Eröffnung am 22. Mai war der Benediktinerplatz auch beim zweiten Termin gestern bis auf den letzten Platz besetzt. Die große Beliebtheit der Veranstaltungsreihe steht damit außer Frage.

Weitere Termine

„Was für eine Stimmung, was für ein Ambiente! Der After Work Markt bei uns in Klagenfurt ist mit keinem Event dieser Art vergleichbar. Die Menschen kommen zusammen, feiern das Miteinander am Benediktinermarkt und das alles begleitet von einer spektakulären Live-Musik. Diese Veranstaltung muss man einfach erlebt haben“, so Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider. Die weiteren Termine sind am 17. Juli, 14. August und 11. September – jeweils Freitag ab 16 Uhr. Die Ersatztermine bei Schlechtwetter sind jeweils die nachfolgenden Freitage.