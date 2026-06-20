Schwerer Unfall auf A2 sorgt für Sperre und Stau

Auf der A2 Südautobahn bei Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten) hat sich laut ASFINAG ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Folge war eine Sperre der Unterflurtrasse Haidach und ein Stau.

Ein „schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen“ hat sich auf der A2 Südautobahn bei Grafenstein in Kärnten ereignet, wie die ASFINAG und der ÖAMTC berichten. Gesperrt sind aktuell sowohl der Pannen- als auch der erste Fahrstreifen. Überhaupt kein Durchkommen gibt es derzeit bei der Unterflurtrasse Haidach, die laut ASFINAG in Richtung Italien komplett gesperrt ist.

Stau auf A2 bei Grafenstein, Umleitung eingerichtet

Wie die Webcams zeigen, hat sich mittlerweile auch bereits ein längerer Stau gebildet, eine Umleitung ist allerdings eingerichtet. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist, wie viele Fahrzeuge tatsächlich verwickelt sind und ob Personen dabei verletzt wurden. Weitere Informationen folgen.