United World Games eröffnet: Über 9.000 Teilnehmer

20 Jahre voller Begeisterung, Ehrgeiz und Teamgeist für den Sport! Die United World Games gibt es bereits seit zwei Jahrzehnten.

Die Turniere des internationalen Jugendsportevents finden nicht nur in Klagenfurt statt, sondern im gesamten Bundesland Kärnten wie beispielsweise in St. Veit, Villach oder auch in Ferlach.

Die Turniere des internationalen Jugendsportevents finden nicht nur in Klagenfurt statt, sondern im gesamten Bundesland Kärnten wie beispielsweise in St. Veit, Villach oder auch in Ferlach.

Gestern Abend fand die offizielle Eröffnungsfeier im Wörthersee Stadion statt, der auch Bürgermeister Christian Scheider und Sportstadträtin DI Constance Mochar beiwohnten. Das Stadion verwandelte sich bei der gestrigen Eröffnungsfeier der United World Games in ein buntes Meer aus Flaggen und Emotionen.

Über 9.000 Teilnehmer

Über 9.000 Teilnehmende aus 30 Nationen messen sich noch bis morgen, Sonntag, in elf unterschiedlichen Sport-Disziplinen wie Flag-Football, Eishockey, Rugby, Beachvolleyball oder Tennis. Doch diese Veranstaltung ist weit mehr als ein Sportturnier: Sie steht einerseits unter der Patronanz der UNESCO und andererseits für kulturellen Austausch, Wertevermittlung und internationale Freundschaften, die im Zuge des Sports geknüpft werden. „Das Stadion ist in diesen Tagen gefüllt mit Emotionen und sportbegeisterten Kindern und Jugendlichen, die für ihre Leidenschaft brennen. Es ist für mich besonders schön mitanzusehen, wie sie in den Wettbewerben aufgehen und neben dem sportlichen Ehrgeiz das Gemeinschaftsgefühl und das Miteinander im Vordergrund stehen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude und jede Menge positive Erinnerungen, die sie von dieser Großveranstaltung mitnehmen können!“, so Bürgermeister Christian Scheider.

©United World Games Noch bis Sonntag, 21. Juni, finden in Klagenfurt und Kärnten die Wettkämpfe in zehn Sportarten statt.

Jugendsportevents in ganz Kärnten

Die Turniere des internationalen Jugendsportevents finden nicht nur in Klagenfurt statt, sondern im gesamten Bundesland Kärnten wie beispielsweise in St. Veit, Villach oder auch in Ferlach. Sämtliche Sportstätten der Landeshauptstadt sind ausgebucht. Das Wörthersee Stadion bildet vom 18. bis 21. Juni das Zentrum der United World Games. Neben den Sportturnieren gibt es diverse Side-Events, die für Action und erinnerungswürdige Momente sorgen. Die Erfolgsgeschichte der United World Games lässt sich bereits auf das Jahr 2005 zurückführen. Damals waren 500 Jugendliche aus zwölf Nationen am Start, heute sind es 9.000 aus 30 verschiedenen Ländern. Ein ursprünglich regional angedachtes Sportevent entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem international angesehenen Großevent, das mittlerweile untrennbar mit Klagenfurt verbunden ist.