Biergarten-Aus in Klagenfurt: Darum wurde die Reißleine gezogen

Wirt Philipp Landl schließt seinen Biergarten in Klagenfurt. 5 Minuten konnte die Beweggründe exklusiv erfahren. Dennoch blickt er stolz auf die Zeit zurück.

Gastronom Philipp Landl sieht für seinen Biergarten keine wirtschaftliche Zukunft mehr und schließt den Betrieb. Er betont dennoch die gesellschaftliche Bedeutung der Gastronomiebranche.

Gastronom Philipp Landl sieht für seinen Biergarten keine wirtschaftliche Zukunft mehr und schließt den Betrieb. Er betont dennoch die gesellschaftliche Bedeutung der Gastronomiebranche.

Wie am Freitag bekannt wurde, wird der Biergarten „Hofbräu zum Lindwurm“ mit Ende Juni seine Türen schließen. Dies bestätigten die Betreiber in den sozialen Medien. Am Folgetag gab Wirt Philipp Landl in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten nähere Einblicke in die Beweggründe für diesen Schritt.

Keine Zukunft mehr

„Es ist eine rein wirtschaftliche Situation, wir können den Standort nicht so entwickeln, dass er für uns gewinnbringend wird, aufgrund dessen wird er geschlossen“, schildert Landl. Für den Unternehmer rentiert es sich nicht mehr, für ihn hat „der Betrieb keine Zukunft mehr.“ Was die Zukunft bringt, bleibt abzuwarten, wobei Landl anmerkt: „Ich bin hauptberuflich tätig, der Biergarten war somit ein zusätzlicher Job.“

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„Es ist eine tolle Branche“

Ziel war es von Anfang an, den Standort zu entwickeln, und auch sämtliche Krisen, inklusive Corona, wurden überstanden. Allerdings fügt der Wirt hinzu: „Der Plan, den wir für den Standort hatten, wurde allerdings vom Hauseigentümer nicht angenommen.“ Was nun mit dem Standort passiert, ist ebenso unklar. Rückblickend auf die Momente, die ihn stolz machen, betont der Betreiber gegenüber 5 Minuten: „Es ist eine tolle Branche, es gehört auch alles gemacht, dass sie weiterlebt. Es ist ein Treffpunkt, ein Ort der Kommunikation, ein Ort zum Leben genießen.“ Ebenso spricht er das mangelnde Gastro-Angebot an Sonntagen in Klagenfurt an, da es „einfach nicht mehr tragbar“ ist.