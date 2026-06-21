Vögelchen Piet und Schäfer Keno suchen ein liebevolles Zuhause
Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.
Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Der Hund Keno und das Vögelchen Piet.
Der Hund Keno:
Art/Rasse: Schäfer Mischling Geschlecht: männlich, kastriert Alter: ca. 4 Jahre alt Eigenschaften: verspielt, aktiv und voller Lebensfreude; lernwillig und motiviert, gemeinsam mit seinen Menschen zu arbeiten Anforderungen an das neue Zuhause: Keno sucht hundeerfahrene Menschen, die ihm mit Ruhe und Konsequenz Sicherheit geben. Ein Zuhause ohne andere Tiere und mit bereits älteren, standfesten Kindern wäre daher ideal.
Kanarienvogel Piet
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Art: Kanarienvogel
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Geschlecht: männlich
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Alter: ca. 3 Jahre alt
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Aussehen: leuchtend orangefarbenes Federkleid
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Eigenschaften: freundlich, aufmerksam und neugierig auf seine Umgebung
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Hintergrund: wurde nach einem ungeplanten „Hausbesuch“ behutsam eingefangen und ins Tiko gebracht
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Anforderungen an das neue Zuhause: sucht liebevolle Menschen, die Freude an Kanarienvögeln haben und ihm ein schönes Zuhause schenken möchten
Weitere Infos:
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr