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Das Bild auf www.5min.at zeigt Schweine in Klagenfurt.
In der Klagenfurter Primoschgasse sorgen freilaufende Schweine aktuell für Aufsehen.
Klagenfurt
21/06/2026
Aktuell

Freilaufende Schweine auf Klagenfurts Straßen gesichtet

In Klagenfurt ist derzeit tierisch was los: In der Primoschgasse wurden freilaufende Schweine auf der Straße gesichtet. Die Polizei bestätigt bereits die ersten Meldungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)
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Wer aktuell in Klagenfurt mit dem Auto unterwegs ist, sollte besonders aufmerksam sein. Wie aus einem Posting des Social-Media-Kanals „Klagenfurt_Elite“ hervorgeht, wurden in der Primoschgasse mindestens zwei freilaufende Tiere mit braunem Fell gesichtet.

Das Bild auf www.5min.at zeigt Schweine in Klagenfurt.
©Klagenfurt_Elite/KK

Polizei ist informiert

Auf Nachfrage von 5 Minuten bei der Landespolizeidirektion Kärnten wurde bestätigt, dass entsprechende Meldungen über Tiere auf der Fahrbahn bereits eingegangen sind. Ob sich die Vierbeiner derzeit noch auf den Straßen aufhalten und den Verkehr gefährden, ist aktuell unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 17:13 Uhr aktualisiert
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