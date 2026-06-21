Kärntens größtes Inklusions-Turnier: Teilnehmerrekord beim Hinti Champions Cup

Etwa 90 Kärntner Fußballerinnen und Fußballer entfachten Gänsehautstimmung vor zahlreich begeisterten Zuschauern und sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord.

Möglich macht diesen Kärntner Fußballleckerbissen eine Kooperation zwischen dem Team „Martin Hinteregger“ und dem Inklusionsverein „Freundschaftsbänder – Sport und Freundschaften“.

Möglich macht diesen Kärntner Fußballleckerbissen eine Kooperation zwischen dem Team „Martin Hinteregger“ und dem Inklusionsverein „Freundschaftsbänder – Sport und Freundschaften“.

Beim „Hinti Champions Cup“ in Sirnitz stand die Fußballbegeisterung im Mittelpunkt. Zehn Teams und rund 90 Kärntner Fußballerinnen und Fußballern von Spittal bis Wolfsberg brachten WM-Feeling auf den Platz. „Unser Turnier ist einzigartig in ganz Österreich und das nicht nur wegen der atemberaubenden Stimmung. Die Behinderung rückt bei uns in den Hintergrund, denn am Feld stehen Menschen mit Seheinschränkung, Autismus bis hin zu körperlicher und/oder mentaler Einschränkung und feiern gemeinsam ein Fußballfest“, so der Leiter der Freundschaftsbänder Manuel Wunder.

©Freundschaftsbänder/SK Austria Klagenfurt Champions

Erfolgsgeschichte begeistert immer mehr Menschen

Möglich macht diesen Kärntner Fußballleckerbissen eine Kooperation zwischen dem Team „Martin Hinteregger“ und dem Inklusionsverein „Freundschaftsbänder – Sport und Freundschaften“. Dank Vereinssponsoren, Spendern und Helfern war das Highlight umsetzbar. Die Erfolgsgeschichte begeistert immer mehr Menschen. Gestartet vor fast zehn Jahren mit einer Mannschaft, zählt das Team der SK Austria Klagenfurt Champions nun über 40 Spieler aus sechs Bezirken. Das nächste Ziel des Vereins: Österreichs größtes Fußballturnier am Rasen in Kärnten zu werden. „Wir wollen noch mehr Menschen mit Behinderung für den Fußball begeistern und daher bedanken wir uns bei jedem, der uns und unser Projekt – Champions Cup und 365 Tage im Jahr Fußball – unterstützt“, so Wunder.

Weitere Teams aus Kärnten

Am Platz standen gleich vier Teams der SK Austria Klagenfurt Champions mit einem zusätzlichen Allstar Team. Der „ATSV Wolfsberg – Starkes Team“ stellte zwei Mannschaften, während autArK, Monel und ASKÖ Wölfnitz mit jeweils einem Team vertreten waren.

Ergebnisse Elite: (Platz 1) ATSV Wolfsberg – starkes Team, (Platz 2) ASKÖ Wölfnitz, (Platz 3) SK Austria Klagenfurt Amateure: (Platz 1) SK Austria Klagenfurt Champions 1, (Platz 2) FC Klagenfurt/Villach autArK, (Platz 3) SK Austria Klagenfurt Champions 3 Champions: (Platz 1) SK Austria Klagenfurt 4 (Platz 2) Monel mit den „Monelonen“, (Platz 3) ATSV Wolfsberg – Starkes Team 2, (keine Wertung: SK Austria Klagenfurt Champions Allstars)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert