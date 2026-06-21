Fix: Austria Klagenfurt holt „alten Bekannten“ zurück

Zan Pelko kehrt als neuer Tormanntrainer zum SK Austria Klagenfurt zurück. Der ehemalige Keeper, der mit dem Verein bereits große Erfolge feierte, soll das Team beim Wiederaufstieg in die 2. Liga unterstützen.



Ein Zeichen für die Zukunft in Waidmannsdorf: Der SK Austria Klagenfurt verstärkt sein Trainerteam. Zan Pelko kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück – und übernimmt künftig die Aufgabe als Tormanntrainer der Kampfmannschaft, wie 5 Minuten vorab erfahren konnte.

Teil des Teams

Pelko war bereits von 2016 bis 2020 Teil der Austria und prägte in dieser Zeit eine erfolgreiche Phase des Klubs mit. In der Saison 2019/20 gehörte der ehemalige Tormann zur Vizemeistermannschaft in der 2. Liga und wurde damals zudem als bester Tormann der Liga ausgezeichnet. „Nach seiner Zeit in Klagenfurt sammelte Pelko weitere Erfahrung, zuletzt war er beim ASK Voitsberg aktiv und Teil jener Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat. Nun kehrt er zur Austria zurück und bringt seine Erfahrung künftig in das Trainerteam ein.

„Wir arbeiten“

Mit Zan Pelko gewinnt die Austria einen ehemaligen Spieler zurück, der den Verein kennt und weiß, worauf es in Klagenfurt ankommt“, heißt es vom Regionalligisten. Boss Zeljko Karajica ergänzt: „Man sieht, wir arbeiten!“ Kann man wohl sagen: Das Team nimmt Konturen an, alles mit dem Fokus: Wiederaufstieg in Liga 2.