E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 23.12 Uhr, bog ein 29 Jahre alter Mann im Stadtgebiet von Klagenfurt mit seinem Fahrrad nach links ab, als es zu einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten E-Scooter-Fahrer kam. Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz und verletzte sich. „Er verständigte selbst die Rettungskräfte, die ihn in das UKH Klagenfurt brachten“, so die Kärntner Polizei. „Der E-Scooter-Fahrer beging Fahrerflucht“.