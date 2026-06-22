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E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer
Nach einem Zusammenstoß im Stadtgebiet von Klagenfurt flüchtete ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Ein 29-jährige Radfahrer stürzte.
Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 23.12 Uhr, bog ein 29 Jahre alter Mann im Stadtgebiet von Klagenfurt mit seinem Fahrrad nach links ab, als es zu einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten E-Scooter-Fahrer kam. Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz und verletzte sich. „Er verständigte selbst die Rettungskräfte, die ihn in das UKH Klagenfurt brachten“, so die Kärntner Polizei. „Der E-Scooter-Fahrer beging Fahrerflucht“.
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