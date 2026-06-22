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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt.
Der verletzte Radfahrer musste nach dem Unfall am Sonntagabend in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.
Klagenfurt
22/06/2026
Rettung

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Nach einem Zusammenstoß im Stadtgebiet von Klagenfurt flüchtete ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Ein 29-jährige Radfahrer stürzte.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 23.12 Uhr, bog ein 29 Jahre alter Mann im Stadtgebiet von Klagenfurt mit seinem Fahrrad nach links ab, als es zu einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten E-Scooter-Fahrer kam. Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz und verletzte sich. „Er verständigte selbst die Rettungskräfte, die ihn in das UKH Klagenfurt brachten“, so die Kärntner Polizei. „Der E-Scooter-Fahrer beging Fahrerflucht“.

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