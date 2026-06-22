Österreich gegen Argentinien: Public Viewing am Neuen Platz
Das heutige WM-Spiel Österreich gegen Argentinien wird auch wieder in Klagenfurt übertragen. Nämlich beim Public Viewing am Neuen Platz.
Fußballfans können den Großteil der Weltmeisterschaft auch heuer wieder gemeinsam am Neuen Platz in Klagenfurt verfolgen. Auch das heutige Spiel Österreich gegen Argentinien wird dort übertragen.
Vor dem Anpfiff gibt’s Musik
Zusätzlich zu den Spielübertragungen hat die Stadt ein Rahmenprogramm mit Musik vor den jeweiligen Anpfiffen bewilligt. Darüber hinaus wurden drei weitere Musikveranstaltungen an spielfreien Tagen genehmigt. Laut Bürgermeister Christian Scheider musste bei der Entscheidung zwischen dem Interesse der Fußballfans und dem Schutz der Anrainer abgewogen werden. Die Stadt habe deshalb eine Einzelfallprüfung vorgenommen und die überwiegende Mehrheit der beantragten Übertragungen genehmigt.
WM 2026: Alle Match-Daten zum Kracher
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Das Spiel: Österreich gegen Titelverteidiger Argentinien
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Ankick: Heute, Montag (22. Juni 2026), pünktlich um 19:00 Uhr
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ÖFB-Aufstellung: ÖFB-Star Marko Arnautovic steht in der Startelf; Abwehr-Haudegen Stefan Posch läuft trotz Kieferbruchs mit einer Spezialmaske auf.
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Der Gegner: Weltmeister Argentinien kommt mit Superstar Lionel Messi, der schon im ersten Spiel drei Treffer erzielt hat.
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Public Viewing in Klagenfurt: Live und bei freiem Eintritt auf dem Neuen Platz vor dem Rathaus