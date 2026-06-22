Österreich gegen Argentinien: Public Viewing am Neuen Platz

Das heutige WM-Spiel Österreich gegen Argentinien wird auch wieder in Klagenfurt übertragen. Nämlich beim Public Viewing am Neuen Platz.

Das heutige WM-Spiel wird auch wieder in Klagenfurt übertragen.

Das heutige WM-Spiel wird auch wieder in Klagenfurt übertragen.

Fußballfans können den Großteil der Weltmeisterschaft auch heuer wieder gemeinsam am Neuen Platz in Klagenfurt verfolgen. Auch das heutige Spiel Österreich gegen Argentinien wird dort übertragen.

Vor dem Anpfiff gibt’s Musik

Zusätzlich zu den Spielübertragungen hat die Stadt ein Rahmenprogramm mit Musik vor den jeweiligen Anpfiffen bewilligt. Darüber hinaus wurden drei weitere Musikveranstaltungen an spielfreien Tagen genehmigt. Laut Bürgermeister Christian Scheider musste bei der Entscheidung zwischen dem Interesse der Fußballfans und dem Schutz der Anrainer abgewogen werden. Die Stadt habe deshalb eine Einzelfallprüfung vorgenommen und die überwiegende Mehrheit der beantragten Übertragungen genehmigt.