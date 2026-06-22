50 Jahre Lendcanaltramway: Klagenfurt feiert Kult-Bahn

Die Strecke, die die alte Straßenbahn am Lendkanal seit 1976 noch befährt, ist nur 0,8 Kilometer lang, beinhaltet aber weit mehr Stadtgeschichte, als man denkt.

Die „Lendcanaltramway“ (die historische Schreibweise ist bewusst gewählt), bietet Besuchern einen Ausflug in die Welt der historischen Schienenfahrzeuge. Die Reise in die Vergangenheit der Straßenbahn beginnt an der Haltestelle „Lendcanal“, zirka 200 m südlich des Strandbades. Die Fahrt führt heute mitten durch das Natura 2000-Schutzgebiet, Schautafeln entlang des Weges informieren über Tiere, Natur und Umwelt. Zurück am Lendkanal wartet das beliebte Lokal „Tramway“ und angrenzend das Stadtverkehrs- und Kinomuseum.

„Beeindruckendes Jubiläum“

„50 Jahre Lendcanaltramway sind ein beeindruckendes Jubiläum und ein bedeutendes Stück Klagenfurter Stadt- und Verkehrsgeschichte. Seit 1976 begeistert der Verein der Nostalgiebahnen Kärnten Generationen von Besucherinnen und Besuchern und hält die Erinnerung an die traditionsreiche Klagenfurter Straßenbahn lebendig. Sie leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur Bewahrung unseres technischen und kulturellen Erbes. Mein besonderer Dank gilt dem Obmann der Nostalgiebahnen in Kärnten, Ing. Hansgeorg Prix. Mit außergewöhnlichem Engagement, fachlicher Kompetenz und großer Leidenschaft setzt er sich seit Jahrzehnten für den Erhalt historischer Fahrzeuge und die Weiterentwicklung der Museums- und Nostalgiebahnangebote ein“, so Bürgermeister Christian Scheider, der der Nostalgiebahn am Wochenende einen Besuch abstattete. Egal ob Einheimischer oder Tourist – ein Besuch der „Lendcanaltramway“ lohnt sich in jedem Fall.