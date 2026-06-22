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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann mit Armbanduhr und einen Polizisten.
In Pörtschach war heute ein Trickdieb unterwegs.
Klagenfurt-Land
22/06/2026
Luxusuhr gestohlen

Trickdiebstahl in Klagenfurt-Land: Jetzt sucht die Polizei diesen Mann

In Pörtschach kam es am Montag zu Mittag zu einem perfiden Trickdiebstahl. Einem 74-Jährigen wurde dabei eine Tausende Euro teure Armbanduhr gestohlen. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Eine Begegnung auf offener Straße endete für einen 74 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Montag (22. Juni) böse. Aber der Reihe nach. Gegen 12.40 Uhr wurde der 74-Jährige im Ortsgebiet von einem unbekannten Mann arabischer Herkunft angesprochen.

Luxusarmbanduhr weg

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Wie die Polizei berichtet, berührte der Unbekannte während des Gespräches mehrmals den 74-Jährigen am linken Arm. Dabei gelang es ihm, unbemerkt eine Luxusarmbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro vom linken Handgelenk des Mannes zu entfernen. Als das Opfer das Fehlen der Uhr bemerkte, erstattete es sofort Anzeige bei der Polizei. Diese sucht nun anhand folgender Beschreibung nach dem Täter.

Täterbeschreibung:

Circa 30 Jahre alt, kein Bart, kurze schwarze Haare, froschgrüne Bermudahose

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