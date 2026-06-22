Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia
Foto zu einem Beitrag von 5min.at: Schilder weisen auf Umleitungen hin.
Der Kärntner Businesslauf sorgt am Mittwoch für Umleitungen in Klagenfurt.
Klagenfurt
22/06/2026
Umleitungen

Businesslauf in Klagenfurt: Diese Buslinien sind betroffen

Am Mittwoch (24. Juni) geht in Klagenfurt der Kärntner Businesslauf über die Bühne. Aufgrund des Sportevents kommt es zu Umleitungen bei den KMG-Bussen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Mittwoch (24. Juni) findet mit dem Kärntner Businesslauf der größte Firmenlauf Kärntens in Klagenfurt statt. Für Busfahrgäste bedeutet das jedoch Einschränkungen: Klagenfurt Mobil rechnet auf mehreren Linien mit Behinderungen im Abendverkehr.

Umleitungen im Linienverkehr

Der Lauf startet um 18.35 Uhr beim Messegelände und führt über mehrere Straßen im Süden der Landeshauptstadt. Betroffen sind unter anderem die Rosentaler Straße, der Viktringer Ring, die Lastenstraße, die Heizhausgasse, die Bahnstraße, die St.-Ruprechter-Straße und die Mössinger Straße. Ab etwa 18.15 Uhr kann es deshalb zu kurzfristigen Anhaltungen, Umleitungen und auch einzelnen Ausfällen im Linienverkehr kommen. Betroffen sind laut Klagenfurt Mobil die Linien A, B, C, 4, 6 und 8. Die Veranstaltung und damit auch die Behinderungen dauern bis ca. 20 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: