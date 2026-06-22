Businesslauf in Klagenfurt: Diese Buslinien sind betroffen

Am Mittwoch (24. Juni) geht in Klagenfurt der Kärntner Businesslauf über die Bühne. Aufgrund des Sportevents kommt es zu Umleitungen bei den KMG-Bussen.

Am Mittwoch (24. Juni) findet mit dem Kärntner Businesslauf der größte Firmenlauf Kärntens in Klagenfurt statt. Für Busfahrgäste bedeutet das jedoch Einschränkungen: Klagenfurt Mobil rechnet auf mehreren Linien mit Behinderungen im Abendverkehr.

Umleitungen im Linienverkehr

Der Lauf startet um 18.35 Uhr beim Messegelände und führt über mehrere Straßen im Süden der Landeshauptstadt. Betroffen sind unter anderem die Rosentaler Straße, der Viktringer Ring, die Lastenstraße, die Heizhausgasse, die Bahnstraße, die St.-Ruprechter-Straße und die Mössinger Straße. Ab etwa 18.15 Uhr kann es deshalb zu kurzfristigen Anhaltungen, Umleitungen und auch einzelnen Ausfällen im Linienverkehr kommen. Betroffen sind laut Klagenfurt Mobil die Linien A, B, C, 4, 6 und 8. Die Veranstaltung und damit auch die Behinderungen dauern bis ca. 20 Uhr.