Gefährlicher Absturz: Kärntner (79) hatte nicht nur einen Schutzengel

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Montag in Klagenfurt: Ein Auto durchbrach eine Steinmauer, stürzte rund zehn Meter über eine Böschung auf ein Bahngleis – doch der 79-jährige Lenker hatte unglaubliches Glück.

Ein 79 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am 22. Juni mit dem Auto in Klagenfurt unterwegs. Er fuhr gerade auf der Villacher Straße stadtauswärts, als es passierte: Auf Höhe des Strandbads kam der Mann von der Fahrbahn ab. Ein heftiger Unfall folgte: Nach Angaben der Polizei durchbrach sein Auto eine Steinmauer, touchierte einen Schaltkasten und stürzte rund zehn Meter über eine Böschung auf ein Bahngleis. „Das Fahrzeug schlug frontal im Gleisbereich auf und kam anschließend seitlich auf den Gleisen zum Liegen“, schildert die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die nach dem Unfall ausrückte. Der 79-Jährige gab an, dass es aufgrund von Sekundenschlaf zu dem Unfall gekommen sei.

79-Jähriger blieb „wie durch ein Wunder“ unverletzt

Das Unglaubliche: „Wie durch ein Wunder konnte sich der Fahrzeuglenker unverletzt selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien und selbständig die Einsatzkräfte verständigen“, schildert die Feuerwehr. Zudem hatte er großes Glück, dass zum Unfallzeitpunkt auf den beiden betroffenen Gleisen kein Zugverkehr herrschte. Nach der Sperre des Bahnverkehrs und der Freigabe der Einsatzstelle durch den ÖBB-Einsatzleiter wurde das verunfallte Fahrzeug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt von den Gleisen gezogen und wieder auf festen Boden gestellt.