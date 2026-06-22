Plötzlich rollte Zustellfahrzeug los: Mann zwischen LKWs eingeklemmt

Auf einem Betriebsgelände in Klagenfurt kam es am Montag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Zustellfahrzeug machte sich aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig und verletzte einen LKW-Fahrer.

Auf dem Gelände eines Industriebetriebes in Klagenfurt kam es am Montagvormittag (22. Juni) zu einem Unfall. Wie die Polizei informiert, hielt die Lenkerin eines Zustellfahrzeuges, eine 45 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt, im Bereich der Warenannahme hinter einem bereits dort stehenden LKW-Zug an.

Zustellfahrzeug begann zu rollen

Die Lenkerin stieg mit einem Paket aus und plötzlich passierte es: „Wenige Augenblicke später setzte sich der Klein-LKW aus noch unklaren Gründen selbständig in Richtung des davor abgestellten LKW in Bewegung“, schildert die Polizei. Zur selben Zeit begaben sich der Lenker des LKW-Zuges, ein 50 Jahre alter Spanier, und ein Mitarbeiter des Industriebetriebes, ein 57 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, zum Heckbereich des LKW-Zuges.

Lenkerin reagierte schnell – doch vergebens

Im ersten Moment bemerkten die beiden Männer das auf sie zurollende Zustellfahrzeug nicht. Die 45-Jährige sah, was passierte, und stieg rasch in ihr Fahrzeug, jedoch vergeblich: Sie konnte den Klein-LKW nicht mehr rechtzeitig anhalten. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Der Mitarbeiter des Industriebetriebs konnte sich nach Angaben der Polizei noch mit einem Sprung zur Seite retten, der Spanier wurde jedoch zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt.

Alkotest negativ

Die Zustellfahrerin und anwesende Zeugen leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. „Der Verunfallte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest mit der Lenkerin des Zustellfahrzeuges blieb negativ“, so die Polizei abschließend.