Klagenfurter Traditionshotel gewinnt Tourismuspreis

Großer Erfolg für das Hotel Sandwirth: Das Klagenfurter Traditionshaus gewann beim Österreichischen Innovationspreis Tourismus 2026 den Kärntner Landessieg in der Kategorie der mittelgroßen Betriebe.

Das Klagenfurter Hotel Sandwirth hat beim Österreichischen Innovationspreis Tourismus 2026 den Kärntner Landessieg in der Kategorie der mittelgroßen Betriebe geholt. Die Preisverleihung fand am 22. Juni in Zell am See statt. Ausgezeichnet wurde ein Gesamtpaket aus mehreren Maßnahmen rund um Nachhaltigkeit, regionale Lebensmittel und neue Konzepte im Seminarbereich.

Regionale Kulinarik und eigene Produktion

Im Mittelpunkt des Sandwirth-Konzepts steht die Kulinarik. Als Slow Food Betrieb setzt man auf regionale, saisonale und hausgemachte Produkte – „nicht nur im Restaurant, sondern ganz besonders im Seminar- und Veranstaltungsbereich“, wie es seitens des Hotels Sandwirth heißt. Nach Angaben des Hotels spielen dabei unter anderem Lebensmittel aus eigener Produktion eine Rolle. So werden auf einem Bauernhof im Lavanttal Schweine gehalten, außerdem werden Kräuter, Kürbisse und Lavendel angebaut beziehungsweise verarbeitet. Die Jury berücksichtigte auch ein eigens entwickeltes Küchengerät, das Speisen energiesparend fertig garen soll, sowie ein spezielles Verpflegungskonzept für Seminare und Veranstaltungen.

Innovation wird ausgezeichnet

Der Österreichische Innovationspreis Tourismus wird von Bund und Ländern vergeben. Heuer standen vor allem Konzepte für Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen im Mittelpunkt. „Wer im Sandwirth tagt, entscheidet sich bewusst für Qualität mit Verantwortung“, so Hoteldirektorin Johanna Glaser.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Zusatzangebot“

Das Hotel Sandwirth besteht bereits seit 1735 und zählt zu den traditionsreichsten Beherbergungsbetrieben Kärntens. Seit 2002 befindet es sich im Besitz der Familie Kanduth. Aktuell sind in dem Betrieb 50 Mitarbeiter und vier Lehrlinge beschäftigt. Geführt wird das Haus von Helvig Eva Kanduth und Hoteldirektorin Johanna Glaser. „Nachhaltigkeit ist für uns kein Zusatzangebot, sondern Teil unserer Haltung. Es ist nicht die eine große Innovation, sondern ein Bündel von anders gedachten Angeboten, Arbeitsschritten und Produkten. Wir könnten vieles einfacher haben. Wir haben uns dagegen entschieden“, sagt Geschäftsführerin Kanduth.