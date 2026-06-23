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Ein Bild auf 5min.at zeigt Fußballer am Rasen des Wörthesee-Stadions in Klagenfurt.
Martin Lassnig kehrt an seine frühere Wirkungsstätte im Wörthersee-Stadion zurück.
Klagenfurt
23/06/2026
Comeback

Ex-Größe „Lasse“ zurück bei der Austria Klagenfurt

Die nächste Rückkehr nach Waidmannsdorf ist perfekt. Und damit das Trainerteam der Austria Klagenfurt für die Regionalliga-Saison komplett.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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5 Minuten erfuhr erneut zuerst: Martin Lassnig kehrt an seine frühere Wirkungsstätte im Wörthersee-Stadion zurück. „Ja, unser ehemaliger Co-Trainer Lassnig hat wieder als Co-Trainer bei uns unterschrieben“, bestätigt Klub-Boss Zeljko Karajica. „Damit haben wir jetzt unser Trainerteam komplettiert und wie ich denke, sehr gut aufgestellt, mit einer extremen Erfahrung ausgestattet.“ Der Ex-LASK-Profi und U21-Teamspieler Lassnig gehörte bereits unter Ex-Coach Peter Pacult jahrelang zum Inventar, kennt den Klub also in- und auswendig. Na denn: Welcome Back, „Lasse“.

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