Ex-Größe „Lasse“ zurück bei der Austria Klagenfurt

5 Minuten erfuhr erneut zuerst: Martin Lassnig kehrt an seine frühere Wirkungsstätte im Wörthersee-Stadion zurück. „Ja, unser ehemaliger Co-Trainer Lassnig hat wieder als Co-Trainer bei uns unterschrieben“, bestätigt Klub-Boss Zeljko Karajica. „Damit haben wir jetzt unser Trainerteam komplettiert und wie ich denke, sehr gut aufgestellt, mit einer extremen Erfahrung ausgestattet.“ Der Ex-LASK-Profi und U21-Teamspieler Lassnig gehörte bereits unter Ex-Coach Peter Pacult jahrelang zum Inventar, kennt den Klub also in- und auswendig. Na denn: Welcome Back, „Lasse“.