0:2-Niederlage bremste die Fan-Stimmung in Klagenfurt nicht

Zwar musste sich Österreich im texanischen Dallas dem Weltmeister Argentinien mit 0:2 geschlagen geben, dennoch war die Stimmung beim Public Viewing in Klagenfurt unvergleichlich. Trotz hochsommerlicher Temperaturen waren alle Plätze bis zum Spielende belegt. „Was für ein Match! Von der ersten bis zur letzten Sekunde blieb es spannend. Auch wenn wir gestern nicht den Sieg geholt haben, können wir sehr stolz sein. Ich freue mich, auch bei den weiteren Spielen beim Public Viewing am Neuen Platz so motivierte Fans zu sehen, die ihre Lieblingsmannschaft anfeuern“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) abschließend.

Erfolgreicher Kärntner Fußball

Auf der Bühne des Public Viewings wurden am Montagabend auch drei Klagenfurter Sportvereine vor den Vorhang geholt und für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Der SV Donau holte den Titel in der Kärntner Liga und rückt damit in der kommenden Spielzeit in die Regionalliga auf. Eine Klasse tiefer sichert sich der ASK Klagenfurt die Meisterschaft in der 2. Klasse D, was den direkten Sprung in die 1. Klasse bedeutet. Parallel dazu verbuchen die Frauen von Austria Klagenfurt einen Erfolg in der zweiten Bundesliga, wo sie die Saison auf dem dritten Tabellenplatz beenden.

©StadtKommunikation / Zechner | Der SV Donau ist Meister in der Kärntner Liga und steigt in die Regionalliga auf. ©StadtKommunikation / Zechner | Der ASK Klagenfurt ist Meister der 2. Klasse D und erreicht somit den Aufstieg in die 1. Klasse. © StadtKommunikation / Zechner | Die Austria Klagenfurt Frauen sicherten sich den 3. Platz in der 2. Frauen Bundesliga.

Dank und Anerkennung

Aus diesem Anlass wurde den drei Mannschaften der Lindwurmpokal verliehen. „Diese drei Vereine haben über die Saison hinweg eindrucksvoll gezeigt, weshalb Klagenfurt die Sporthauptstadt ist“, betont Bürgermeister Scheider und Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ) ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch an die Sportvereine zu ihren hervorragenden Leistungen.“