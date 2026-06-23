190 Einsätze für die Rotjacken: Verteidiger bleibt beim KAC
Verteidiger Jesper Jensen Aabo hat sein Arbeitspapier bei den Rotjacken für die Saison 2026/27 verlängert. Die Einigung erfolgte vor wenigen Tagen. Damit bestreitet der dänische Abwehrspieler sein fünftes Jahr in Klagenfurt.
Der dänische Defensivspieler kam im Sommer 2022 zum EC-KAC und blickt seither auf eine erfolgreiche Zeit zurück: Zwei Mal gewann er mit der Mannschaft den Grunddurchgang in der win2day ICE Hockey League, zwei Mal erreichten sie die Finalserie und dreimal qualifizierten sie sich für die Champions Hockey League. Bei seinen insgesamt 190 Ligaeinsätzen sammelte er 98 Scorerpunkte (15 Tore, 83 Assists) und erreichte ein Rating von +62.
Fünfte Saison in Klagenfurt
„Jesper Jensen Aabo ist ein enorm zuverlässiger Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellt und in jeder Hinsicht ein Vorbild für nachwachsende Spielergenerationen ist. Für ihn wie für uns war früh klar, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen […]“, zeigt sich General Manager Oliver Pilloni über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Dänen erfreut. Aabo ergänzt: „Es war meine erste Priorität, beim EC-KAC zu bleiben, weil ich darauf brenne, einen weiteren Anlauf zu nehmen, den Meistertitel zu gewinnen. Das war einer der Hauptgründe für meine Entscheidung, wir waren schon einige Male knapp dran und jagen jetzt gemeinsam die nächste Gelegenheit.“
Stand der Kaderplanung:
- Torhüter: Sebastian Dahm (2027), Florian Vorauer (2027)
- Abwehr: Jesper Jensen Aabo (2027), Thimo Nickl (2027), Maximilian Preiml (2027), Tobias Sablattnig (2027), Clemens Unterweger (2029)
- Angriff: Matt Fraser (2027), Raphael Herburger (2027), Fabian Hochegger (2028), Jacob Hudson (2027), Thomas Hundertpfund (2027), Daniel Obersteiner (2028), Nick Petersen (2027), Simeon Schwinger (2028), Finn van Ee (2029), David Waschnig (2028)