E-Bikerin (62) schlägt mit Kopf am Asphalt auf: Schwer verletzt

Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am Dienstagvormittag im Bereich der Bahnunterführung entlang der Waidmannsdorfer Straße in Klagenfurt. Eine Frau (62) krachte mit dem Kopf voraus auf den Asphalt auf.

Eine E-Bikerin aus Deutschland verlor am Dienstag das Gleichgewicht im Bereich der Bahnunterführung entlang der Waidmannsdorfer Straße. In der Folge kam die 62-Jährige zu Sturz. „Dabei schlug sie mit dem Kopf am Asphalt auf und verletzte sich schwer“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Einen Fahrradhelm hat die Frau dabei nicht getragen. Die Rettungskräfte brachten sie nach Erstversorgung vor Ort ins Klinikum Klagenfurt.