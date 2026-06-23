Grünes Licht für neues Traumazentrum in Klagenfurt

Nach mehr als einem Jahrzehnt Planung ist der Weg für das neue Trauma-Orthopädie-Zentrum Klagenfurt (TOZK) frei. Der Verwaltungsrat der AUVA hat der Weiterentwicklung des Projekts zugestimmt. Künftig sollen Unfallchirurgie und orthopädische Versorgung an einem Standort gebündelt werden.

AUVA und Kärnten setzen auf gemeinsame Lösung

Wie das Land Kärnten mitteilt, wurde das ursprüngliche Konzept des Traumazentrums überarbeitet. Statt zusätzliche Strukturen aufzubauen, sollen bestehende Einrichtungen des Klinikums Klagenfurt stärker genutzt werden. Konkret betrifft das unter anderem wichtige Bereiche wie Intensivstation, Schockraum und Hubschrauberlandeplatz. Dadurch sollen Doppelgleisigkeiten vermieden und Abläufe effizienter gestaltet werden. Das Ziel: Die Versorgung von Unfallpatientinnen und -patienten soll künftig an einem Standort konzentriert erfolgen.

Betrieb soll bis 2031/2032 starten

Geplant ist, dass die AUVA das neue Zentrum am Gelände des Klinikums errichtet und betreibt. Die bestehenden Bereiche Unfallchirurgie und Orthopädie des Klinikums sollen integriert werden. Im neuen Zentrum sind rund 66 vollstationäre sowie etwa 30 tagesklinische Betten vorgesehen. Zusätzlich soll eine vorgelagerte Ambulanz entstehen, die Patienten schneller an die richtige Stelle weiterleitet. Das Land Kärnten beteiligt sich laut Aussendung mit rund 60 Millionen Euro bis zum Jahr 2032. Die Inbetriebnahme wird derzeit für 2031 beziehungsweise 2032 angestrebt.

Alterstraumazentrum kommt früher als geplant

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist auch die Alterstraumatologie. Dafür sollen rund 32 Betten geschaffen werden, die von der KABEG betrieben werden. Das Zentrum soll vor allem ältere Menschen nach Operationen unterstützen – etwa bei der medizinischen und pflegerischen Nachbetreuung. Laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner sei damit eine bessere Versorgung für eine alternde Gesellschaft möglich. „Kürzere Wege, schnellere Entscheidungen und eine moderne Unfallversorgung an einem Ort“ sollen laut Land Kärnten die Vorteile für Patienten und Mitarbeiter bringen.

Politik begrüßt Einigung, aber auch Forderungen nach Kontrolle

Landeshauptmann Daniel Fellner zeigte sich erleichtert über die Entscheidung und sprach von einem wichtigen Reformprojekt für Kärnten. Nach 13 Jahren Diskussion sei nun eine wirtschaftlich tragfähige Lösung gefunden worden. Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber bezeichnete das Vorhaben als mögliches österreichweites Vorzeigeprojekt. Die Zusammenarbeit verschiedener Partner habe den Durchbruch ermöglicht. Vonseiten der Opposition gibt es grundsätzlich Zustimmung, aber auch klare Erwartungen. FPÖ-Gesundheitssprecher Christoph Staudacher begrüßte die Einigung, mahnte aber: Die Kooperation dürfe nicht zulasten der Patienten gehen. Die Versorgung müsse weiterhin höchste Priorität haben und dürfe kein Sparprojekt werden. Die Grünen Kärnten sehen laut Landessprecherin Olga Voglauer eine große Chance in der Bündelung von Personal, Wissen und moderner Infrastruktur. Gleichzeitig müsse die Umsetzung nun rasch erfolgen. Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sprach von einem wichtigen Schritt. Nach den jahrelangen Verzögerungen müsse das Projekt jetzt konsequent umgesetzt werden. Zudem fordert er volle Transparenz bei den weiteren Planungen.

Nächste Schritte stehen bevor

Bevor die Umsetzung endgültig starten kann, müssen noch weitere Beschlüsse erfolgen. Unter anderem muss die Zusatzvereinbarung noch den KABEG-Aufsichtsrat passieren. Die AUVA rechnet damit, dass die Vergabe an ausführende Unternehmen spätestens Anfang 2027 erfolgen kann. Für Kärnten bedeutet das Projekt eine grundlegende Veränderung der Unfallversorgung mit dem Anspruch, medizinische Kompetenzen zu bündeln und langfristig abzusichern.