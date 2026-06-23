Kärntner Schüler zeigen, warum Wegschauen keine Lösung ist

Im kärnten.museum in Klagenfurt zeigen Jugendliche der HTL Mössingerstraße, was Vielfalt und Mut im Alltag bedeuten. Bei „Code of Courage“ kannst du Lebensgeschichten hören, die nachhallen.

Was im Ethikunterricht begann, ist nun als Ausstellung im kärnten.museum zu sehen: „Code of Courage. Vielfalt fängt bei mir an.“ Die HTL Mössingerstraße und das kärnten.museum haben dafür eng zusammengearbeitet. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Vielfalt, Zivilcourage, Diskriminierung, Flucht, Erinnerungskultur und Verantwortung. Die Ausstellung will nicht nur informieren, sondern zum Zuhören und Nachdenken einladen.

Viel Eigenarbeit

Die Schülerinnen und Schüler haben über Monate hinweg an dem Projekt gearbeitet. Sie recherchierten, führten Gespräche, nahmen eine Hörreihe auf, gestalteten Ausstellungstafeln, organisierten Unterstützung und planten die Schau mit. Dabei begegneten sie Menschen, deren Lebensgeschichten von Mut, Ausgrenzung, Hoffnung, Flucht, Einsatz für andere und Menschlichkeit erzählen. Projektbegleiterin Mirjam Rein sagte bei der Vernissage: „Sie haben Zeit investiert, Energie investiert und vor allem Herz investiert.“

©HTL Mössingerstraße | Bei „Code of Courage“ werden persönliche Lebensgeschichten hörbar – über QR-Codes können Besucherinnen und Besucher die Gespräche direkt am Handy anhören.

Geschichten zählen

Für jedes Gespräch entstand eine Ausstellungstafel und eine eigene Folge der Hörreihe „Code of Courage. Vielfalt fängt bei mir an.“, die auf Spotify veröffentlicht wurde. Über QR-Codes können Besucherinnen und Besucher die Gespräche direkt am Handy anhören. Mit dabei sind unter anderem Sakhidad Amiri, Heinz Pfeifer, Angelika Rauberger, Alexandra Stocker, Peter Stocker, Manfred Morokutti und Shawna Gann. Rein brachte den Kern des Projekts so auf den Punkt: „Jeder Mensch hat eine Geschichte. Vielleicht ist es sogar noch mehr: Jeder Mensch ist eine Geschichte.“

Mut zum Hinsehen

Die Ausstellung macht klar, dass Zivilcourage oft dort beginnt, wo jemand genauer hinsieht und nicht wegschaut. Es geht darum, Haltung zu zeigen, wenn Menschen ausgegrenzt, verletzt oder diskriminiert werden. Rein erinnerte in ihrer Rede auch an einen Gedanken der Philosophin Hannah Arendt: Wenn Menschen aufhören mitzufühlen, gehe etwas Wesentliches verloren. Am Ende zähle es, „Menschen, die Brücken bauen statt Mauern zu errichten. Menschen, die den Mut haben, für Würde, Respekt und Menschlichkeit einzustehen.“

Bis August zu sehen

„Code of Courage. Vielfalt fängt bei mir an.“ ist noch bis 16. August 2026 im kärnten.museum in Klagenfurt zu sehen. Die Schau zeigt, was entstehen kann, wenn Schule und Museum gemeinsam einen Raum für Begegnung schaffen. Wer hingeht, kann neue Perspektiven kennenlernen und sich selbst fragen, wo im eigenen Alltag mehr Menschlichkeit, Respekt und Zivilcourage möglich sind.